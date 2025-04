Milan, Allegri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Juventus

Il Milan è orientato verso Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ed in tal senso il primo rinforzo può arrivare direttamente dalla Juventus. Colpo di scena del tutto inattesa in vista dell’estate.

E’ stata una stagione sicuramente particolare quella attualmente in corso per i rossoneri, che hanno dovuto fare i conti sin da subito con tanti problemi. A partire dagli errori commessi in sede di calciomercato fino ad arrivare ad un certo pessimismo che c’era nell’aria sin dall’ora X di questa annata. Da questo punto di vista, in vista della prossima stagione bisogna valutare come si deve ogni singola mossa. La qualità nella rosa è tale che nella prossima stagione bisognerà necessariamente lottare per lo Scudetto o comunque per i piani alti della Serie A.

Le prime due priorità da questo punto di vista sono senza ombra di dubbio il direttore sportivo e l’allenatore. Su quest’ultimo fronte arrivano delle notizie significative. Stando a quanto raccontato da “IlMilanista“, il principale indiziato per raccogliere l’eredità di Sergio Conceicao, che a meno di sorprese dovrebbe salutare, per mettersi alla guida del Milan è proprio Massimiliano Allegri, per il quale sarebbe un ritorno in quella che è la prima big che ha avuto il coraggio di puntare su di lui. Ed il primo rinforzo per lui a sorpresa può arrivare direttamente dalla Juventus.

Milan, occhi puntati in casa Juventus: nome nuovo per Allegri

Uno dei temi più caldi in casa Milan è senza ombra di dubbio legato all’incertezza sulla permanenza al Milan di Walker. Il terzino destro potrebbe tornare al Manchester City, così come potrebbero seriamente salutare sia Emerson Royal e Terracciano, che hanno deluso le aspettative. In tal senso, stando a quanto raccontato da TuttoJuve, il Milan potrebbe seriamente guardare in casa bianconera per il futuro della propria fascia destra di difesa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

A quanto pare, infatti, Alberto Costa è finito nel mirino del Milan in vista dell’estate, dal momento che potrebbe seriamente puntare sul suo talento che alla Juventus si è visto solamente a tratti. Ha giocato, infatti, praticamente con il contagocce e per questo non è da escludere un suo addio dopo solo pochi mesi dal suo approdo alla Juve. Pagato 14 milioni di euro, si tratta di una cifra alla portata delle casse dei rossoneri.

Classe 2003, si tratta di un profilo che anche dal punto di vista anagrafico è perfetto ed in linea con le idee di progetto che hanno in casa Milan. A quanto pare, questa pista in vista dell’estate è da seguire, visto che potrebbe diventare molto calda.