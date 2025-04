Inzaghi gela l’Inter e l’attacco cambia volto: doppio annuncio in diretta

Le ultime sul futuro dei nerazzurro: da quel del tecnico, che non è stato ancora scritto, al reparto offensivo, pronto ad una rivoluzione

Sono inevitabilmente le ore delle critiche. In casa Inter, così, ci si lecca le ferite dopo il pesantissimo ko contro il Milan.

Un ko che mette fine al sogno triplete e che conferma il periodo davvero nero per gli uomini di Simone Inzaghi.

Lautaro Martinez e compagni dopo la sconfitta di Bologna, che ha complicato la corsa Scudetto, ha dunque detto addio alla Coppa Italia. Ora tra i corridoi dei campioni d’Italia aleggia la paura di chiudere la stagione a zero titoli, ma non c’è davvero tempo per pensare.

Nel weekend si torna in campo e l’avversario non è certo facile. Un ulteriore passo falso, però, aprirebbe ufficialmente la crisi dell’Inter, che poi dovrà volare in Spagna per giocare la semifinale di Champions League contro il Barcellona. Saranno dunque giorni di fuoco per la squadra di Beppe Marotta, che si interroga sul futuro.

Inter, incognita attacco e Inzaghi: il punto della situazione

La partita contro il Milan – come si sottolinea a Inter Zone, programma YouTube di Calciomercato.it – ha confermato che la rosa dell’Inter non è poi così lunga come si vuol far credere.

Soprattutto in avanti le alternative non possono essere paragonate ai titolari. Lautaro Martinez ha dovuto fare gli straordinari, ma è apparso stanco e la sua prestazione è stata così ampiamente negativa. Ci si aspettava un sussulto da parte di Taremi, ma l’iraniano non è apparso all’altezza, come da quando è arrivato.

Il suo 2025 è stato praticamente nullo. L’ex Porto doveva essere quasi un titolare, ma ha fallito e adesso non è da escludere una sua partenza se arriveranno delle offerte. L’Inter è addirittura pronta anche a corrispondergli un indennizzo per liberarsene.

Poi in avanti serviranno degli innesti. Simone Inzaghi vuole cinque attaccati: oltre a Thuram e Lautaro Martinez potrebbe esserci Arnautovic e altri due giocatori (Castro e David?)

Poi con Giorgio Musso si è parlato anche del futuro di Simone Inzaghi. L’Inter resta convinta di continuare con il tecnico anche se non dovesse arrivare alcun trofeo, ma il punto interrogativo è legato alla decisione dello stesso tecnico. Oggi è intenzionato a rimanere, domani chissà. A fine stagione capiremo cosa vorrà fare per davvero, senza dimenticare che il mister campione d’Italia è particolarmente corteggiato all’estero.