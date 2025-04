DIRETTA Coppa Italia, Bologna-Empoli: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e gli azzurri di D’Aversa in tempo reale

Il Bologna ospita l’Empoli in Emilia in una gara valida come ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia. Una sfida fortemente indirizzata dal risultato dell’andata che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Reduci dal successo in Serie A contro i campioni d’Italia dell’Inter che ha rilanciato le ambizioni per il quarto posto che vale la Champions League, i rossoblu di Vincenzo Italiano puntano a tornare in finale ad oltre cinquanta anni dall’ultimo trofeo del 1974. Forti del 3-0 conquistato in terra toscana grazie al gol messo a segno da Orsolini e alla doppietta di Dallinga, i felsinei hanno a disposizione tre risultati: oltre alla vittoria e al pareggio, va bene anche una sconfitta con non più di due gol di scarto. Gli azzurri di Roberto D’Aversa, che invece vengono dal pareggio in campionato nello scontro diretto salvezza contro il Venezia, hanno bisogno di una vera e propria impresa sportiva: serve un successo con quattro o più gol di scarto, mentre con tre si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1 e in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Mediaset Infinity. Chi passa il turno se la vedrà nella finalissima di Roma contro il Milan. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna ed Empoli live in tempo reale.

Probabili Formazioni Bologna-Empoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

PROSSIMI IMPEGNI: Fiorentina-Empoli domenica 27 aprile ore 15; Udinese-Bologna lunedì 28 aprile ore 18:30.