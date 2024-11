Inter-David, doppio ostacolo: dalle commissioni alla concorrenza, il punto della situazione

Il procuratore dell’attaccante è stato in Italia per seguire la partita dell’Inter a San Siro. Il giocatore piace ai nerazzurri, ma per la proprietà è caro

L’Inter, in estate, è pronta a regalarsi un nuovo attaccante. I nerazzurri vedranno partire Arnautovic e Correa e devono fare i conti con un Taremi che non ha certo entusiasmato fino a questo momento.

L’idea sarebbe così quella di mettere le mani su un altro parametro zero e il nome cerchiato in rosso, non è certo un segreto, è quello di Jonathan David. Il bomber del Lille, che in stagione è già in doppia cifra, avendo segnato tredici reti, non rinnoverà il proprio contratto con i francese. Il classe 2000, con un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, è dunque pronto a spiccare il volo. E’ arrivato il momento, infatti, di approdare in una big: in Italia, il calciatore era stato seguito dal Milan e dalla Roma, oggi su di lui ci sono l’Inter e la Juventus. Le due squadre devono fare i conti con la concorrenza dei club di Premier League, che sono pronte a soddisfare le richieste dell’entourage del calciatore, come d’altronde il Barcellona

Calciomercato Inter, problema commissioni: il punto

L’agente, Nick Mavromaras,nel frattempo è stato avvistato a Milano, in occasione di Inter-Lipsia. Ci sarà stato certamente modo di fare due chiacchiere con Beppe Marotta e Piero Ausilio.

I due dirigenti, però, devono fare i conti con le restrizioni di Oaktree, poco propensa a soddisfare le richieste del procuratore di David: l’attaccante vorrebbe, infatti, un ingaggio da cinque anni da almeno 6/7 milioni di euro netti a stagione, oltre che una commissione in doppia cifra, da 15 milioni di euro. Richieste ritenute eccessive dalla proprietà nerazzurra. Così per Jonathan David potrebbero davvero spalancarsi le porte della Juventus, che è alla ricerca di un vice Vlahovic, ma che in estate potrebbe ritrovarsi ad acquistarne due di attaccanti se il serbo dovesse davvero fare le valigie. Il rinnovo d’altronde non è ancora arrivato e lo stipendio dell’ex Fiorentina non è certo basso. L’Inter, però, non ha ancora mollato la presa su David ed è pronta ad aggiornarsi con il suo entourage nelle prossime settimane, per cercare un accordo a cifre più basse.