Nuovo ribaltone in Italia: esonero UFFICIALE prima della fine della stagione

Salta tutto su una panchina italiana. Il club comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra

Ad appena sei giornate dalla fine arriva uno scossone importante in panchina per un club in piena lotta per non retrocedere. L’esonero cambia le carte in tavola proprio per il rush finale di una stagione che si prepara ad emettere verdetti importanti.

In Serie A nelle scorse giornate è successo alla Juventus con l’avvicendamento tra Thiago Motta e Tudor che con il croato alla guida sta portando in dote i primi risultati, con una vittoria e un pari in trasferta a Roma.

Scendendo di una categoria ed affacciandosi alla Serie B c’è quindi una società che ha scelto di fare il grande passo proprio per la fase conclusiva e decisiva di questa annata. Si tratta della Salernitana che a sei giornate dalla chiusura della regular season ha scelto di esonerare Roberto Breda affidando quindi il comando a Pasquale Marino (per il quale manca l’annuncio ufficiale).

Il comunicato del club campano recita: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

I granata con questo cambio in corsa a sei turni dalla conclusione sperano di invertire il trend ed uscire dalla sabbie mobili della bassa classifica. Solo 30 i punti conquistati ed un distacco di 5 lunghezze dal Cittadella in zona salvezza.