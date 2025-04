Jovic ancora al Milan: ribaltone rossonero, tutti i dettagli del contratto

Le ultime sul futuro dell’attaccante serbo, protagonista della sfida di ieri sera a San Siro. Ecco cosa può succedere

Luka Jovic è stato l’uomo derby. L’attaccante serbo ha deciso la partita contro l’Inter, portando il Milan in finale di Coppa Italia, grazie ad una doppietta da vero bomber.

Il numero nove dopo una stagione alquanto complicata si è così preso la scena, riuscendo a ribaltare le gerarchie. E dire che l’annata era cominciata con la maglia numero nove, arrivata dopo il rinnovo di contratto. Una scelta non certo banale che testimoniava quanta fiducia ci fosse attorno all’ex Fiorentina, ma l’arrivo di Tammy Abraham ha cambiato tutto.

Jovic di fatto è stato messo alla porta a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo e lo stesso è accaduto a gennaio. Il Milan era pronto a cederlo gratis, ma non c’è stato nulla fare. La volontà del serbo è sempre stata quella di restare in rossonero e di giocarsi le proprie carte.

Il calciatore, però, ha dovuto fare i conti anche con una fastidiosa pubalgia. Solo in primavera così, è riuscito ad avere la sua occasione. Sergio Conceicao gli ha dato fiducia dopo il gol a Napoli, facendolo giocare titolare contro l’Udinese e l’Atalanta. Le risposte sono state più che positive e così è arrivata la conferma contro l’Inter.

Riecco Jovic: la situazione contrattuale

La doppietta lo ha reso il grande protagonista della sfida e ora il rinnovo appare quasi un obbligo per il Milan. All’interno del gruppo di lavoro tutti credono nelle qualità del giocatore.

Qualità che riescono ad emergere, però, solamente se Jovic sta davvero bene fisicamente e mentalmente. Oggi il serbo è di fatto la prima scelta e ha portato in panchina Santi Gimenez, per il quale il Diavolo in inverno aveva speso una cifra tra i 28 e i 35 milioni per strapparlo al Feyenoord.

Jovic due estati fa, invece, è arrivato praticamente a zero. Alla Fiorentina è andato un piccolo indennizzo e l’attaccante ha firmato un contratto di un anno che il Milan può rinnovare di stagione in stagione per altri tre anni (un 1+ (1+1+1)). La primavera scorsa così il Diavolo ha esercitato questo suo diritto e tutto lascia pensare che lo faccia anche in questa.

La decisione finale non è ancora arrivata, ma le possibilità sono più che buone. Moncada è certamente colui che spinge più di tutti per la sua permanenza. Difficile capire perché il Milan non debba tenersi Jovic. Lo stipendio è di circa due milioni di euro netti, molto più basso di quello di Tammy Abraham che ne guadagna più del doppio.

Maggio dunque sarà il mese in cui si farà chiarezza sul futuro di Jovic, che vorrebbe garanzie sul suo impiego. Il desiderio del nove, però, è quello di restare. Il serbo e il Milan, dunque, possono clamorosamente proseguire insieme nel loro matrimonio. Un matrimonio, che fino a qualche giorno fa sembrava destinato a finire. Ma nel calcio, si sa, il vento cambia velocemente. Con Jovic ancora in rossonero, ovviamente, le possibilità di vedere ancora Abraham a Milano sono sempre meno.