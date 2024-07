Inter, interesse per Bijol datato. Ma non sono i soli: le ultime | CM.IT

L’Inter, dopo l’infortunio di Buchanan, è a caccia di rinforzi: mirino puntato sulla difesa, l’ultimo nome è Bijol dell’Udinese

Cambiano i piani di mercato dell’Inter del presidente Beppe Marotta dopo l’infortunio di Tajon Buchanan. L’esterno canadese si è procurato la frattura della tibia durante un allenamento della Nazionale in preparazione ad una partita della Copa America: già operato, dovrà stare lontano dai campi di gioco almeno quattro o cinque mesi.

Questo costringe i nerazzurri a tappare il buco. La decisione pare essere quella di puntare su un braccetto difensivo di sinistra, liberando così Carlos Augusto alle spalle di Federico Dimarco per formare la catena dei quinti mancini a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi. Ma da monitorare anche la situazione Stefan de Vrij, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 e tentati dai club arabi. Diversi sono i nomi accostati nelle ultime settimane ai campioni d’Italia, profili diversi con costi altrettanto diversi. A partire dagli svincolati, tema al quale è sempre molto attento Marotta, così come il direttore sportivo Piero Ausilio. Mario Hermoso, dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, è uno dei calciatori attenzionati, anche se il Napoli dell’ex Antonio Conte parte con un leggero vantaggio.

Altro giocatore puntato è Ricardo Rodriguez: lo svizzero ex Milan è svincolato dopo la scadenza del contratto col Torino di Urbano Cairo e rappresenta sicuramente la situazione più favorevole dal punto di vista economico. Ma la nuova proprietà subentrata al gruppo Suning, il fondo Oaktree, non sembra essere propenso ad investire su professionisti avanti con l’età, lo spagnolo ha 29 anni, mentre Rodriguez si attesta sulle 31 primavere. Da qui le voci su Kim, ex Napoli, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Ma anche su questo fronte, visto l’esborso economico dei bavaresi giusto un anno fa, non sembrano essere molte le possibilità. E, dunque, ecco tornare in auge un vecchio obiettivo del club meneghino.

Inter, gli occhi su Bijol. Ma attenzione ai club esteri

Stiamo parlando di Jaka Bijol, 25enne difensore centrale che ha ben figurato con la maglia dell’Udinese in queste ultime due stagioni e, soprattutto, autore di uno splendido europeo da titolare con la Nazionale slovena, fermata solo dalla lotteria dei rigori agli ottavi di finale dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. All’Inter Bijol piace da tempi non sospetti, ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non si è mosso nulla di concreto negli ultimi giorni, sia fronte Udinese che entourage del calciatore. Il contratto con i bianconeri è in scadenza nel 2027 e sono da mettere agli atti anche richieste di informazioni da parte di club della Premier League e della Bundesliga, Germania che lo ha già visto protagonista nella stagione 2020/2021 con la maglia dell’Hannover in Zweite Bundesliga, la seconda serie del calcio tedesco. Allo stato attuale, dunque, la situazione è quella che vi abbiamo illustrato. Vi terremo aggiornati.