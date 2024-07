Inter, l’asso nella manica di Marotta: super affare in prestito

L’Inter ha già compiuto buona parte del suo mercato, ma tenta un altro colpaccio: affare in prestito, trattativa già avviata

In sordina, con passo quasi felpato, ma con tutta l’intenzione di confermare il proprio primato nella prossima stagione. Se altre squadre come Juventus e Napoli stanno accelerando vistosamente sul mercato, l’Inter non è da meno e sta mettendo in piedi una campagna acquisti di tutto rispetto, per regalare di nuovo una autentica fuoriserie a Simone Inzaghi.

Da presidente, Beppe Marotta supervisiona il tutto e detta le strategie. E’ un’Inter che dopo i colpi Zielinski, Taremi e Josep Martinez avrebbe già quasi portato a termine la propria missione, come raccontato dal ds Ausilio alcuni giorni fa in una intervista pubblica, ma come sempre i nerazzurri non vogliono smentirsi e cercheranno di cogliere le opportunità che si presenteranno.

In particolare, come confermato dall’opinionista di fede nerazzurra Fabio Bergomi su ‘X’, l’Inter starebbe effettuando un tentativo molto serio per Kim Min-Jae. L’ex giocatore del Napoli non ha avuto una annata fortunatissima in Germania con il Bayern Monaco, riuscendo di rado a mostrare la sua strapotenza difensiva. Motivo per il quale i tedeschi non chiuderebbero a priori a una sua partenza. Secondo Bergomi, l’Inter si starebbe giocando le sue carte per un trasferimento con formula creativa, un prestito con opzione di riscatto e condizioni da ridiscutere tra dodici mesi. Un colpo del genere rafforzerebbe ulteriormente la già superlativa difesa dell’Inter, uno dei punti di forza della cavalcata scudetto.