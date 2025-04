La Juve va oltre Tudor in panchina: “Giuntoli lo ha chiamato tre volte”

La Juventus potrebbe cambiare nuovamente allenatore la prossima estate: c’è un nome che resta sull’agenda della dirigenza bianconera

La Juventus si è affidata a Igor Tudor per lasciarsi alle spalle una stagione disastrosa, con il fallimento della gestione Thiago Motta che ha messo a rischio anche l’accesso alla prossima Champions League.

L’Italia-brasiliano non ha fatto breccia nello spogliatoio, senza riuscire a cambiare il volto della ‘Vecchia Signora’ in termini di risultati e gioco. Logica conseguenza l’esonero dopo dieci mesi dal suo approdo sotto la Mole, con la dirigenza della Continassa che ha voluto dare una sterzata in panchina con l’arrivo al timone di Tudor. Il croato ha dato subito una scossa alla squadra e rimesso in carreggiata la Juve nella corsa al vitale raggiungimento del quarto posto, obiettivo minimo a inizio stagione. La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe consentire a Tudor di guadagnarsi la riconferma, con l’ex centrocampista che resterà in sella almeno fino al Mondiale per Club.

Juventus, nuovo ribaltone in panchina: “Pioli è un nome gradito”

Resta quindi incertezza su chi siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione, con il sogno delle ‘Vecchia Signora’ che corrisponderebbe al nome di Antonio Conte. Il ritorno del salentino però resta complicato, visto il contratto in essere con il Napoli.

Così potrebbero farsi strada altri profili sul taccuino di Giuntoli e della dirigenza bianconera, dove spicca in particolare Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan non sta vivendo un periodo felice alla guida dell’Al-Nassr e già in estate potrebbe fare i bagagli per tornare in Serie A. “Pioli? Tre telefonate dalla Juve le ha ricevute per capire: ‘Quando ti liberi dall’Arabia? Benissimo, teniamoci in contatto’. Sicuramente è un nome gradito della sfera dei graditi di Cristiano Giuntoli“, ha sottolineato Luca Momblano intervenendo a ‘Juventibus’. Pioli resta quindi in orbita Juventus e un’opzione da considerare in caso di separazione a luglio con Tudor.