Allenamento interrotto, arriva l’ambulanza: mazzata Inter, 5 mesi di stop

Brutto infortunio per un calciatore dell’Inter durante un allenamento con la propria nazionale: trasportato in ospedale

Non arrivano buone notizie per l’Inter dal fronte Nazionali. Uno dei tanti nerazzurri impegnati in questo periodo con Europei e Coppa America si è infortunato in maniera grave.

Tajon Buchanan si è fatto male nel corso dell’ultimo allenamento del Canada, impegnato sabato notte nei quarti di finale contro il Venezuela. L’esterno nerazzurro ha rimediato un infortunio alla gamba come si legge nel comunicato della Federcalcio nordamericana: “Canada Soccer conferma che Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi – la nota della Federazione pubblicata sui canali social -. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.

Gli ulteriori accertamenti, dalle prime indiscrezioni, avrebbero dato un verdetto raggelante: frattura della tibia e stop da quantificare a questo punto tra i 4 e i 5 mesi.

Stop lunghissimo per Buchanan: l’Inter deve intervenire sul mercato

Buchanan nella fase a gironi della Coppa America aveva totalizzato tre apparizioni, scendendo in campo da titolare soltanto al debutto contro l’Argentina. Torneo finito, ovviamente, e non solo.

L’entità dell’infortunio potrebbe anche costringere l’Inter a rivedere completamente i propri piani sul mercato, dato che una assenza così quantificata costringerà l’esterno a saltare di fatto tutto il restante 2024.

Proprio ieri il presidente e Ceo dell’Inter Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul calciomercato nerazzurro, spiegando che con Taremi e Zielinski, oltre all’acquisto imminente di Martinez, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per la prossima stagione, lasciando però la porta aperta ad eventuali sorprese, in entrata e in uscita: “Quando parlo di imprevedibilità faccio riferimento anche alle entrate, non soltanto alle uscite”