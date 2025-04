La Juve sacrifica Cambiaso: c’è già l’erede inglese

Tra i calciatori bianconeri potenzialmente più appetiti all’estero c’è l’esterno azzurro: sul taccuino c’è il terzino della terzultima

La Juventus ripartirà dal Lecce, sabato sera all’Allianz Stadium, con Champions sempre nel mirino. È questo l’unico e ultimo obiettivo della squadra di Tudor, reduce dal buon pareggio all’Olimpico contro la Roma. Un ottimo primo tempo, soprattutto in apertura, poi i padroni di casa hanno reagito. Ma a livello di prestazione sicuramente sono arrivati segnali positivi in uno scontro diretto che sarebbe stato potenzialmente letale perdere. Con la vittoria della Lazio, i bianconeri guadagnano un punto anche sull’Atalanta terza in classifica ora a 2 punti di distanza, col Bologna che però resta quarto nel mezzo dopo il pari col Napoli.

C’è da pensare solamente al presente, ma con un occhio o forse più ai movimenti dei vari allenatori. Perché Giuntoli è stato chiaro: Tudor rimarrà fino a fine stagione, poi sarà in panchina al Mondiale per Club in programma da metà giugno. Chiusa l’avventura americana, si tireranno le somme per decidere se proseguire con il croato o meno. E di conseguenza lavorare sul mercato in tal senso, sperando ovviamente di avere la garanzia finanziaria e sportiva di poter giocare nuovamente la Champions. Ma sia che resti Tudor sia che arrivi un nuovo allenatore, l’impressione è che ci sarà bisogno comunque di un restyling per diversi ruoli. Magari con qualche cessione illustre, che sicuramente avverrebbe senza quarto (o terzo) posto. Ad esempio la partenza di Andrea Cambiaso può tornare sicuramente d’attualità dopo i sondaggi del City a gennaio. E intanto ci sarebbe addirittura già il sostituto, un nome a sorpresa dalla Premier.

Juve, il dopo-Cambiaso può venire dalla Premier: piace Davis

La Juventus potrebbe continuare la rivoluzione iniziata la scorsa estate con una spesa molto alta, ma un mercato incompleto in diversi ruoli. Ad esempio in difesa, su cui Giuntoli è dovuto intervenire in maniera massiccia a gennaio acquistando ben tre calciatori: Veiga, Kelly e Alberto Costa che però non si è praticamente mai visto. Molto però dipenderà dalle cessioni, come quella di Vlahovic o magari di Cambiaso. Nel 2025 l’esterno azzurro, complici anche diversi infortuni, ha faticato parecchio.

Nella sessione invernale Guardiola non ha affondato il colpo, ma in estate l’ex Bologna e Genoa può tornare nel mirino della Premier (si parla anche del Liverpool). E proprio lì la Juventus avrebbe individuato l’eventuale sostituto: come riporta ‘FootballTransfers’, il nome è quello di Leif Davis dell’Ipswich Town terzultimo in campionato a -12 dalla salvezza. Si tratta di un classe ’99 autore di 1 gol e 3 assist quest’anno. L’inglese non è riuscito a ripetere l’incredibile annata della scorsa Championship, in cui è stato decisivo per la promozione con addirittura 21 assist (l’anno prima in terza divisione erano stati 14). Il suo profilo sarebbe gradito alla Juventus, ma si tratta solamente di uno dei tanti nomi sul taccuino degli uomini mercato bianconeri.