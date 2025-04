Caos plusvalenze, Napoli penalizzato: “Un reo confesso va oltre il sospetto”

Le dichiarazioni del giornalista non lasciano dubbi in merito. La squadra azzurra potrebbe rischiare grosso: ecco cosa sta succedendo

Era il 2020 quando Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis portavano a Napoli, Victor Osimhen. Un super colpo da ben 76,3 milioni di euro, che coinvolse anche altri quattro giocatori, che furono venduti dagli azzurri al Lille.

La cessione di Palmer, Karnezis, Liguori e Manzin, che generò una plusvalenza complessiva di poco inferiore, a distanza quasi di cinque anni sta ancora facendo discutere. Mai come in questo momento, la vicenda è tornata di attualità e tra i tifosi del Napoli si teme che la squadra azzurra possa pagarne le conseguenze con dei punti di penalizzazione:

Fabio Ravezzani, ai microfoni di QSVS, ha provato a fare chiarezza su quanto sta accadendo: “Il vezzo della plusvalenza è stato utilizzato un po’ da tutti i club di Serie A soprattutto in periodo di difficoltà economiche – afferma subito il giornalista -. Parlo di un po’ tutte le squadre, non solo il Napoli. Le plusvalenze si facevano perché le società che non volevano ripianare subito il bilancio facevano accordi con altre con problemi analoghi. I valori dei giocatori della Primavera per esempio erano un po’ gonfiati. Un metodo per aiutare i bilanci che era consentito. Poi ci ha messo il naso la giustizia sportiva e si è creata confusione perché non è possibile stabilire il valore reale di un calciatore”.

Ravezzani: “Il sospetto è costato 10 punti alla Juventus”

Arriva così il paragone con la Juventus, che per il caso scommesse ha davvero pagato:

“A Torino – prosegue Ravezzani – si sono intercettati i dirigenti e hanno trovato delle prove. Mentre altre procure non ha mosso niente. La cosa bizzarra di Napoli è che ci sono state alcune dichiarazioni come Liguori che ha ammesso di non essere nemmeno andato a Lille. Abbiamo un reo confesso che va oltre il sospetto che è costato 10 punti alla Juventus. Qui il calciatore non ha nemmeno viaggiato. Sono passati quattro anni e questo ti fa capire che la giustizia sportiva viaggia a velocità diverse”.