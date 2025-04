Serie A: Udogie in una big, scambio decisivo

L’esterno potrebbe ritornare nel nostro campionato durante il prossimo calciomercato. Si parla della possibilità di uno scambio con una big

Il futuro di Udogie potrebbe essere nuovamente in Italia. L’esterno con il Tottenham sta sicuramente facendo molto bene e sono diverse le big del nostro campionato che hanno messo gli occhi su di lui. Al momento siamo nella fase della valutazione e delle riflessioni. Non ci sarà alcun affondo almeno fino al termine della stagione. Quando l’anno sarà definitivamente terminato, tutte le squadre inizieranno a far entrare nel le trattative e non possiamo escludere che qualcuno decida di bussare alla porta degli Spurs per l’esterno.

In particolare, una big potrebbe mettere sul piatto uno scambio per arrivare ad Udogie. Secondo le informazioni di todofichajes, il Tottenham avrebbe messo nel mirino uno dei calciatori della nostra Serie A e la trattativa di calciomercato dovrebbe decollare in maniera reale. Naturalmente è un discorso che sarà approfondito solamente durante la sessione estiva. Per il momento le priorità dei club sono sicuramente quelle di chiudere nel migliore dei modi l’anno.

Calciomercato: Udogie ritorna in Italia, con chi firma

Il nome di Udogie è già stato accostato in passato a diversi club italiani. Per il momento il calciatore ha preferito restare in Premier per continuare il percorso di crescita e vedremo cosa potrà succedere in futuro. Di sicuro un suo ritorno nel nostro campionato non è da escludere a priori considerato anche il fatto che si tratterebbe di una grande possibilità per la sua carriera. Naturalmente fino ad oggi non abbiamo certezze e bisognerà attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro della situazione.

Stando alle notizie di todofichajes.net, il Tottenham sarebbe sulle tracce di Tomori per il prossimo calciomercato e non è da escludere che possa intavolare con il Milan una trattativa di scambio con Udogie. Sappiamo come l’esterno interessa molto ai rossoneri vista la volontà del club di creare una squadra sempre più italiana e quindi non è da escludere che si possa aprire un tavolo per capire la fattibilità di questa operazione.

Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi. Udogie è un calciatore che interessa molto al Milan e il Tottenham con Tomori andrebbe a completare il reparto difensivo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei club coinvolti in questa vicenda.

Mercato: Udogie nel mirino del Milan

Il Tottenham pensa a Tomori e questa potrebbe rappresentare la grande occasione per rivedere Udogie in Italia. Il Milan è pronto a fare un pensierino in ottica calciomercato estivo.

Non sarà una operazione comunque semplice da chiudere per diversi motivi. Ma i rapporti tra le due squadre sono ottimi e quindi non è da escludere che Milan e Tottenham possano presto parlare dello scambio tra Tomori e Udogie.