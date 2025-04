Conceicao si sfoga: “Mi avete mancato di rispetto. E’ successo ogni giorno”. Leao: “Il derby per cambiare la stagione”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della sfida di San Siro contro gli uomini di Gian Piero Gasperini

Ancora una sconfitta per il Milan di Sergio Conceicao. All’Atalanta basta un gol di Ederson per portare a casa i tre punti. Per il Diavolo è sempre più notte fonda.

C’è, dunque, grande delusioni nelle parole del mister rossonero: “Siamo stati troppo bassi rispetto a come avevamo preparato la partita in settimana. C’è mancata un po’ di aggressività . Loro hanno segnato nella prima ripartenza. Su questo tipo di gol abbiamo lavorato tanto in settimana”.

La testa ora è al derby, ma il tecnico si sfoga, per le pressioni ricevute durante la sua avventura in rossonero – “E’ una partita importante, la squadra lo sa. E’ una partita che può regalarci una finale, che vogliamo molto. Sinceramente, però. non può salvare nulla”. Poi lo sfogo: “Dopo la Supercoppa al primo risultato negativo si è parlato del mio futuro. In Portogallo ho vinto, la pressione mi motiva, ma ho sentito un po’ di mancanza di rispetto e questo non mi va bene. Ogni giorno si è parlato del mio futuro come se non ci fosse nessuno qui in panchina. Sono un uomo e un allenatore“.

Milan, Leao: “Serve giocare insieme per conoscerci”

In conferenza stampa è intervenuto anche Rafa Leao. E’ amaro il commento del portoghese dopo il ko contro l’Atalanta:

“E’ un momento difficile, dobbiamo avere l’orgoglio di giocare e di dare sempre il massimo. Le cose cambiano velocemente. E’ stata una partita strana, la squadra oggi è stata unita, loro non hanno creato molto. Prendere il gol in quella maniera è stato un peccato”.

Ora la testa va alla sfida contro l’Inter che può rendere meno amara la stagione: “Cercherò di portare nuove energie per preparare una partita importantissima che può cambiare la stagione. Per i derby non serve parlare tanto. Possiamo avere la possibilità di rendere felici i nostri tifosi”.

Si chiude cercando di dare una spiegazione a questa stagione negativa: “Non c’è un motivo. Il calcio è così, abbiamo provato a lavorare bene. Posso dire che questa squadra ha giocatori molto importanti. Abbiamo bisogno di giocare più tempo insieme per capire i movimenti in campo. Ora abbiamo l’ultima opportunità per cambiare la stagione”