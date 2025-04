Calciomercato Serie A nel 2024: Oltre 226 milioni di euro agli agenti, Juventus al vertice

Il calcio fa sempre parlare di sé, non solo per quello che succede sul campo, ma anche per gli aspetti economici. Il calciomercato, infatti, nel 2024 ha raggiunto uno cifra di ben 226 milioni di euro distribuiti tra le varie squadre di Serie A. Questi dati mostrano un aumento rispetto all’anno precedente e ci fanno riflettere su quanto siano rilevanti le spese per gli agenti.

Sei appassionato di calcio internazionale? Sei curioso di scoprire quanto investono i big club inglesi o spagnoli per competere a livello europeo? Se sei interessato, acquista i biglietti per il liverpool fc su hellotickets.it, puoi andare a vedere dal vivo le partite e puoi goderti un soggiorno all’insegna del calcio e del relax. Il Liverpool è senza dubbio una delle squadre più competitive a livello europeo, non perdere l’occasione di vederla giocare in casa!

Una panoramica sulle spese per gli agenti in Serie A

Ogni anni la Federcalcio pubblica le spese sostenute dalle varie squadre di Serie A per gli agenti sportivi. Questi dati coprono un periodo che va dal 1à gennaio al 31 dicembre. Cosa includono questi numeri?

Gli acquisti

Le cessioni

I rinnovi dei contratti

Nel 2024, l’importo complessivo ha superato i 226 milioni di euro, una cifra da capogiro! Nel 2023, l’importo era stato di 220 milioni, quindi c’è stato un aumento del 2,7%. Se facciamo una media, significa che ogni squadra ha speso circa 11,3 milioni di euro in commissioni. La cosa che ci ha sorpreso, però, è che anche i club di fascia medio-bassa sono stati disposti a investire di più: questo significa che il trend è in aumento!

Juventus in testa: Quasi 34 milioni di euro

La Juventus è una delle squadre che ha speso di più in commissioni nel 2024, con circa 33,99 milioni di euro destinati agli agenti. Rispetto ai 23,05 milioni del 2023, si tratta di un aumento molto significativo, pari a più del 47%. Questo dato riflette l’impegno economico del club bianconero, che continua a puntare su un organico di alto livello, sia per mantenere la competitività in Italia che per essere protagonista anche in Europa. La spesa della Juventus è molto più alta rispetto alla terza squadra della classifica, il Napoli, che ha investito poco più di 18 milioni. I compensi agli agenti sono una parte fondamentale delle operazioni di mercato, anche se non riguardano direttamente i cartellini dei giocatori, ma piuttosto i contratti e le trattative che permettono al club di avere una rosa competitiva.

L’Inter seconda in classifica, in calo rispetto al 2023

Subito dopo la Juventus troviamo l’Inter, che nel 2024 ha speso circa 24,73 milioni di euro. Rispetto ai 34,80 milioni dell’anno precedente, c’è stato un calo significativo, pari a quasi il 29%. Questo potrebbe essere il risultato di una politica più selettiva nella gestione dei contratti, con una particolare attenzione al bilancio e alle operazioni di mercato più mirate. Nonostante la flessione, l’Inter rimane comunque una delle squadre più importanti del campionato, punta su un mix di giocatori già affermati e sui giovani talenti. Il fatto che i pagamenti agli agenti siano stati ridotti mostra che il club sta cercando di rivedere la sua strategia, ma senza compromettere la qualità della rosa.

Crescita del Napoli: In terza posizione sfiora i 18 milioni

Il Napoli si colloca al terzo posto della classifica, con una spesa di 18,18 milioni di euro. Questo rappresenta un aumento rispetto ai 13,73 milioni del 2023, con un incremento del 32%. La società partenopea sta portando avanti un progetto sportivo ambizioso, con l’obiettivo di mantenere un alto livello di competitività. Sebbene non raggiunga i numeri delle prime due, la spesa del Napoli dimostra un grande impegno, legato anche al successo in campionato e alla continua evoluzione della squadra.

Focus sulle realtà in forte crescita: Verona e Lecce

Anche se le grandi squadre attirano sempre l’attenzione, ci sono alcuni dati molto interessanti che emergono dalle squadre di fascia medio-bassa. Ad esempio, il Verona ha visto una crescita impressionante nelle spese per gli agenti, è passato da circa 7 milioni a quasi 14 milioni di euro, con un aumento del 99,4%. Questo incremento dimostra come il club scaligero stia puntando a rafforzare la propria rosa e a mantenere una posizione competitiva. Una situazione simile si è verificata anche per il Lecce, che ha visto un aumento del 61,7%, è passato da 3,24 milioni a 5,25 milioni. Nonostante la cifra totale sia più contenuta rispetto ad altri club, la crescita è comunque significativa e indica una grande attenzione verso il mercato.

Gli agenti giocano un ruolo sempre più fondamentale nel calciomercato. Il loro lavoro non si limita alla negoziazione degli ingaggi, ma riguarda anche i bonus, i premi di rendimento e le operazioni di cessione che coinvolgono più club. Le cifre che vengono riportate nei bilanci non riguardano solo i nuovi acquisti, ma spesso includono anche i rinnovi e le rinegoziazioni dei contratti esistenti. Il fatto che nel 2024 le spese per gli agenti abbiano superato i 226 milioni di euro mostra quanto questi professionisti siano importanti nel mondo del calcio. Il mercato è sempre più competitivo e le società sono disposte a investire delle somme importanti per ottenere i migliori accordi.