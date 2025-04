Inter, nuovo affare dal PSG: Marotta riprova a prenderlo

L’Inter torna a guardare in casa Paris Saint Germain e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Si tratta di un guizzo di Beppe Marotta, che riprova a prendere il calciatore in questione. Andiamo a vedere le ultime notizie.

L’Inter sta giocando una delle stagioni più importanti e complete del recente passato. La squadra sembra essere tornata, per ambizioni e mentalità, ai tempi di José Mourinho, dal momento che è seriamente in lotta per tutti i tre obiettivi stagionali. Stiamo parlando, ovviamente, della Serie A, della Champions League e della Coppa Italia. Per i quali è ampiamente in corsa. La priorità, in ordine di tempo, è ovviamente il derby con il Milan che, nel doppio confronto, può valere la finale della coppa nazionale.

Nonostante il livello straordinario raggiunto fino a questo momento, però, Marotta vuole alimentare ancora il suo progetto per rendere questa squadra sempre più vincente. In tal senso, l’Inter adesso può seriamente rimettere gli occhi in casa Paris Saint Germain, per un affare che potrebbe avere un impatto davvero di altissimo profilo in vista della prossima stagione. Andiamo a vedere le ultime notizie che possono ridare entusiasmo, ancora più entusiasmo, a tutto l’ambiente nerazzurro.

Nuovo affare tra Inter e Paris Saint Germain: Marotta lo rivuole

Come è noto, i nerazzurri stanno guardando con serio interesse ai movimenti da fare per puntellare in maniera importante la linea difensiva, dal momento che si preannuncia una estate di grandi cambiamenti. Basti pensare alla trattativa tra Inter ed Udinese per Solet. Stando a quanto raccontato da InterLive, infatti, l’Inter adesso può seriamente tornare a guardare con interesse a Kimpembe del Paris Saint Germain, che è appena tornato da un infortunio che aveva fatto saltare due anni fa la trattativa con i nerazzurri.

Il giocatore, infatti, si era procurato un infortunio al tendine d’Achille più di un anno fa ed è tornato in campo il 29 marzo scorso. Kimpembe all’epoca era capitano del PSG ed è tornato in campo rivestendo ancora questi gradi, ma bisogna vedere la posizione di Luis Enrique a riguardo. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e per questo, se Marotta dovesse tornare alla carica, allora potrebbe seriamente assicurarsi un calciatore di altissimo profilo a condizioni estremamente vantaggiose.

La strada, però, per arrivare a Kimpembe per l’Inter è a dir poco in salita, dal momento che è un classe ’96 e quindi viaggia verso i trent’anni. Non è, dunque, in linea con i parametri indicati dal fondo Oaktree, ma a quanto pare i nerazzurri lo stanno seguendo.