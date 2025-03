Solet all’Inter, arriva la Promozione e spunta la Cifra

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri all’indomani della sofferta vittoria casalinga contro l’Udinese. Focus sul centrale dei friulani autore del gol che ha riaperto la gara

Con Alessio Lento e Lorenzo Polimanti il focus sulle ultime di mercato Inter nel nuovo appuntamento di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.

All’indomani della sfida con l’Udinese, il protagonista del dibattito è stato il centrale dei friulani Oumar Solet, autore del gol che ha riaperto la gara – un gran tiro da fuori imparabile per Sommer – contro la squadra di Simone Inzaghi.

Arrivato a zero a gennaio dopo la risoluzione del contratto con il Salisburgo, il classe 2000 francese è stata una grande intuizione del DS bianconero Nani e, col senno del poi, un’occasione persa per i nerazzurri come per le altre big della nostra Serie A.

Inter, Solet strappa applausi al ‘Meazza’: adesso servono almeno 25 milioni per strapparlo all’Udinese

Nel match del ‘Meazza’ ha avuto grandi difficoltà all’inizio, poi però è salito in cattedra. E un super Sommer gli ha negato la doppietta: “Partita dai due volti – il giudizio di Giorgio Musso nelle pagelle di Inter-Udinese: “Messo alla corde da Thuram e disattento sul raddoppio di Frattesi, si riscatta con la prodezza che ridà speranza ai friulani nel secondo tempo. Nel recupero sfiora anche la clamorosa doppietta. I dirigenti nerazzurri avranno preso nota”.

In scadenza a giugno 2027 – l’Udinese si è voluta cautelare con un contratto breve visti i seri problemi fisici che ha avuto nel recentissimo passato – Solet è stato il miglior giocatore dell’Udinese per numero di palloni toccati e recuperati, nonché per duelli vinti. Insomma, la sua è stata una prestazione del tutto convincente.

Quanto costa ora Solet? Si parla di circa 25/30 milioni, più o meno la valutazione di Bijol, l’altro difensore dell’Udinese nei radar di Marotta e Ausilio per la prossima stagione, in vista dei cambiamenti – per ragioni anagrafiche – che ci saranno nel reparto arretrato. Il terzo giocatore della formazione di Runjaic che piace ai dirigenti interisti è Lorenzo Lucca, lui valutato sopra i 30 milioni.