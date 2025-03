PAGELLE E TABELLINO INTER-UDINESE 2-1: pendolino Dimarco, Bisseck disastroso

Voti, top e flop della sfida del Meazza, valida per la 30° giornata del campionato di Serie A. I campioni d’Italia soffrono nel finale, ma grazie alle reti di Arnautovic e Frattesi conquistano tre punti pesanti per la lotta scudetto

L’Inter si complica la vita nel secondo tempo, ma alla fine riesce a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa al titolo: +6 momentaneo sul Napoli, in attesa del posticipo del ‘Maradona’ tra gli azzurri e il Milan.

Arnautovic e Frattesi mettono in discesa la gara, con Dimarco straripante sulla sinistra e protagonista di entrambi gli assist per le reti nerazzurre. Nella ripresa si sveglia l’Udinese, che con l’uomo mercato Solet spaventa i campioni d’Italia. Sommer sale in cattedra e salva i tre punti per l’Inter, disastroso l’ingresso in campo di Bisseck.

INTER

Sommer 8

Pavard 6

Acerbi 6,5

Carlos Augusto 6

Darmian 6 (75′ Zalewski 5,5)

Frattesi 7 (63′ Barella 5,5)

Calhanoglu 6,5 (63′ Asllani 5,5)

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 8 (63′ Bisseck 4)

Thuram 6

Arnautovic 7,5 (55′ Correa 5)

Allenatore: Inzaghi 6,5

TOP Inter: Dimarco 8 – Torna dopo quasi un mese e ha un impatto devastante sul match. Imperversa sulla corsia di competenza senza soluzione di continuità, regalando due assist al bacio ad Arnautovic e Frattesi grazie al suo mancino telecomandato. Un rientro fondamentale per Inzaghi, che aveva necessariamente bisogno del canterano nerazzurro per la fase decisiva della stagione. Pendolino.

FLOP Inter: Bisseck 4,5 – L’Inter si riscopre fragile con l’ingresso in campo del tedesco, dopo 65 minuti in cui i padroni di casa non avevano mai sofferto. Dalle sue parti l’Udinese trova terreno fertile e lascia una voragine su Lucca, a un passo dal 2-2 sul volo prodigioso di Sommer. Disastroso.

UDINESE

Okoye 5,5

Kristensen 5

Bijol 6

Solet 7

Ehizibue 4,5

Lovric 5 (46′ Bravo 6)

Karlstrom 5,5 (70′ Zarraga 6)

Atta 5,5 (70′ Pajero 6)

Kamara 5,5 (70′ Rui Modesto 6,5)

Ekkelenkamp 5,5 (80′ Pafundi SV)

Lucca 6

Allenatore: Runjaic 5,5

TOP Udinese: Solet 7 – Uno degli osservati speciali della dirigenza nerazzurra nella carissima vetrina dei Pozzo. Partita dai due volti: messo alla corde da Thuram e disattento sul raddoppio di Frattesi, si riscatta con la prodezza che ridà speranza ai friulani nel finale di partita. Nel recupero sfiora anche la clamorosa doppietta. I dirigenti nerazzurri avranno preso nota.

FLOP Udinese: Ehizibue 4,5 – Asfaltato da Dimarco, non riesce a trovare mai le contromisure per arginare il pendolino nerazzurro. Pomeriggio da incubo per l’esterno nigeriano, in palese difficoltà insieme a Kristensen sul lato destro dello scacchiere ospite.

Arbitro: Chiffi 5

Serie A, il tabellino di Inter-Udinese: Sommer decisivo, Solet si mette in vetrina

INTER-UDINESE 2-1

12′ Arnautovic; 29′ Frattesi; 71′ Solet (U)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi (63′ Barella), Calhanoglu (63′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (63′ Bisseck); Thuram, Arnautovic (55′ Correa). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinaccè. Allenatore: Inzaghi

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (46′ Bravo), Karlstrom (70′ Zarraga), Atta (70′ Payero), Kamara (70′ Rui Modesto); Ekkelenkamp (80′ Pafundi); Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Davis, Kabasele, Giannetti, Pizarro. Allenatore: Runjaic

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Paterna

Ammoniti: Barella (I)

Espulsi: Inzaghi (I, dalla panchina)

Note: recupero 3′ e 5′; spettatori 71.924