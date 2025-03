Inzaghi è furioso: gesto plateale contro l’arbitro e cartellino rosso

L’Inter rischia di subire una clamorosa rimonta dall’Udinese e l’allenatore nerazzurro perde le staffe nel finale di partita

Finale di partita convulso a San Siro, con l’Inter che rischia grosso contro l’Udinese dopo il rassicurante vantaggio di due reti nel primo tempo firmato da Arnautovic e Frattesi.

Solet con una prodezza riapre a sorpresa la partita, mentre Sommer compie due interventi prodigiosi prima su Lucca e poi sullo stesso difensore francese, salvando la vittoria per i campioni d’Italia. Nel recupero gli animi si accendono, soprattutto a bordocampo e con protagonista Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino è furibondo con l’arbitro Chiffi, dopo un intervento su Correa non ravvisato dal direttore di gara. Inzaghi entra quindi in campo e protesta platealmente con l’arbitro. Inevitabile il cartellino rosso per il tecnico di casa, in precedenza ammonito da Chiffi.

Inzaghi esce piuttosto contrariato dal campo, dopo aver dato le ultime indicazioni ai suoi ragazzi, in palese difficoltà nel finale di partita a contenere il ritorno dell’Udinese. L’allenatore dell’Inter sarà così squalificato per la trasferta di Parma, al pari di Barella: il centrocampista, subentrato nella ripresa, era in diffida e con il giallo odierno salterà l’anticipo del ‘Tardini’ in programma sabato prossimo.