Il Napoli rinuncia alla clausola: via libera per Osimhen

Il futuro del nigeriano, conteso anche dalla Juventus, ancora da scrivere ed intanto gli azzurri pronti a rivedere al ribasso la richiesta

Torna a vincere la Juventus e lo fa con un gol di Kenan Yildiz, 10 sulle spalle e responsabilità nei piedi a soli 20 anni. Il rilancio del turco è stato il primo risultato ottenuto da Tudor, insieme ai tre punti con il Genoa, ma il tecnico croato ha molto altro lavoro da fare.

In attacco ha già fatto le sue scelte con Vlahovic titolare e zero minuti per Kolo Muani: un’indicazione chiara per il presente, ma anche per il futuro. La conferma del francese, che appariva quasi certa qualche settimana fa, ora è sempre meno probabile. Con Vlahovic destinato all’addio, la situazione contrattuale spinge verso questa soluzione, in estate l’attacco sarà uno dei reparti in cui intervenire maggiormente.

Il profilo che si andrà a prendere e l’investimento fatto dipenderà anche dalla raggiungimento, o meno, della Champions, ma non è un segreto che a Giuntoli piaccia (e non poco) Victor Osimhen. Dopo averlo portato a Napoli, vorrebbe averlo con sé anche a Torino, ma gli ostacoli da superare non sono pochi, partendo dalla resistenza di Aurelio De Laurentiis a cederlo ad una diretta concorrente. Inoltre la clausola presente nel contratto, non è valida per l’Italia, costringendo quindi i bianconeri ad una complicata trattativa. Proprio sulla clausola, arriva una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, il Napoli rinuncia alla clausola di Osimhen

Stando a quanto riportato da ‘TBR Football’, il Napoli sarebbe pronto anche a rinunciare alla clausola da 75 milioni presente nel contratto di Osimhen.

Il portale inglese parla di un club partenopeo pronto a rivedere al ribasso le proprie richieste, pur di liberarsi del nigeriano e non ripetere gli errori della scorsa estate, quando dopo un lungo tira e molla, il calciatore restò controvoglia in azzurro, prima di trovare la via di fuga turca. Un Osimhen ha meno di 75 milioni e con un club che avrebbe già incassato il suo sì: il Manchester United.

Il nigeriano, infatti, avrebbe dato il suo benestare al trasferimento all’Old Trafford e ora servirà soltanto un accordo tra le parti con i Red Devils che proveranno a tirare sul prezzo, consapevoli che la concorrenza però – Juve a parte – non manca.