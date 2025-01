Inter, un altro talento dall’Argentina: trattativa avanzata per Tomas Perez | CM.IT

Calciomercato.it ha raccolto conferme circa la presenza a Milano del presidente del Newell’s Old Boys. Ecco tutti i dettagli

Soltanto cinque mesi dopo Palacios, l’Inter è molto vicina a mettere le mani su un altro talento argentino. Si tratta stavolta di un classe 2005, ovvero di Tomas Perez del Newell’s Old Boys.

Inter, un altro argentino dopo Palacios: le ultime sull’affare Perez

Calciomercato.it ha raccolto conferme sulla trattativa in stato avanzato tra il club nerazzurro e quello di Rosario. Nonché sulla presenza a Milano del Presidente del ‘Rojinegro’, Ignacio Astore. Presenza emblematica del fatto che le parti siano prossime a un accordo per il centrocampista.

L’affare non risulta ancora chiuso, con Inter e Newell’s che discutono di diversi dettagli come la percentuale sulla futura rivendita (20/25%) e l’approdo immediato o meno in Europa del 19enne rosarino. Come appreso ulteriormente da CM.IT, il prestito in un club europeo – se non proprio in Serie A – al momento convince di più rispetto alla permanenza in Argentina per altri sei mesi.