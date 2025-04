Gasperini più Lookman, doppio colpo Scudetto in Serie A

Una big della Serie A è pronta ad affondare il colpo per un doppio colpo in casa Atalanta: prima il tecnico Gian Piero Gasperini, poi anche Ademola Lookman. L’obiettivo è puntare in maniera decisa allo Scudetto.

Si sta avvicinando in maniera inesorabile la fine di questa stagione calcistica ed in tal senso per molte big è già tempo di calciomercato. E questo discorso riguarda ancora di più gli allenatori, che sono molto spesso le prime pedine a muoversi da questo punto di vista. In tal senso, sono tante le situazioni calde da tenere sotto controllo e che potrebbero innescare una sorta di effetto domino difficile da prevedere e da contenere. Da questo punto di vista va tenuto sotto controllo anche il nome di Gian Piero Gasperini.

In senso assoluto, uno dei tecnici che maggiormente potrebbero attirare notizie e rumors è sicuramente Gian Piero Gasperini ed in tal senso una big potrebbe seriamente affondare il colpo per lui. Per lui e non solo. A quanto pare, infatti, la medesima società vuole chiudere con l’Atalanta anche il colpo che risponde al nome di Ademola Lookman. Nonostante le divergenze dell’ultimo periodo di tempo, i due insieme hanno fatto delle cose straordinarie. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

La big punta su Gasperini e Lookman: bottino grande dall’Atalanta

Sono noti i profili delle panchine che potrebbero cambiare questa estate. Si parte sicuramente con i tre casi più spinosi, vale a dire quelle di Juventus, Roma e Milan. Ma attenzione anche all’effetto domino che potrebbe riguardare anche altre compagini. Con Conte che sempre più insistentemente è accostato alla Juve, come raccontato da SerieANews il Napoli potrebbe rispolverare il profilo di Gian Piero Gasperini, già sondato con grande insistenza questa estate prima di definire l’arrivo dell’ex Chelsea ed Inter.

Come è noto, il Napoli da tempo si sta muovendo con interesse anche attorno al nome di Ademola Lookman. Di recente il nigeriano, dopo le parole forti di Gasperini contro di lui e la sua risposta sui social, non ha un rapporto idilliaco, ma la sua carriera ha subito una svolta con lui. Ed è diventato un autentico tuttofare in zona offensiva. Inoltre, puntare su un duetto tanto collaudato potrebbe permettere agli azzurri da una parte di avviare il nuovo progetto con il vento in poppa, e dall’altra potrebbe consentire a Gasp di avere la strada spianata. Almeno in attacco.

Chiaramente, però, la priorità di Aurelio De Laurentiis è quella di confermare Antonio Conte, ma questo doppio colpo in casa Atalanta non può non stuzzicare i tifosi del Napoli. Al terzo tentativo, chissà che non possa essere la volta buona per vedere Gasperini in azzurro.