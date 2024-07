Soulé dalla Juventus alla Roma, è fatta: i dettagli | CM.IT

Soulé si legherà alla Roma con un contratto quinquennale da 1,8/2 milioni a stagione. Alla Juve anche una percentuale sulla rivendita

Matias Soulé sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Come raccolto da Calciomercato.it, il club giallorosso ha definito con la Juventus tutti i dettagli dell’operazione: 26 milioni di euro di parte fissa, più 4 di bonus di cui la metà facilmente raggiungibili. Ai bianconeri anche una percentuale, tra il 10 e il 15%, sulla futura rivendita del classe 2003.

Voluto con forza da De Rossi, Soulé si legherà alla Roma con un contratto quinquennale da 1,8/2 milioni di euro a stagione. Nella Capitale ritroverà i suoi ex compagni in bianconero e grandi amici Paredes e Dybala.

Entrambi gli hanno consigliato di scegliere il club giallorosso come tappa per il prossimo futuro. E così sarà, con l’argentino che presto lascerà il ritiro della Juve in Germania per sbarcare a Roma ed effettuare le rituali visite mediche prima della firma sul contratto.