Calciomercato Serie A, da Pavlovic a Soulé: gli aggiornamenti del 26 luglio

Il calciomercato estivo entra nel vivo: tutte le news di venerdì 26 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Il calciomercato estivo è sempre più nella sua fase cruciale. Tanti gli affari in ballo e che potrebbero concludersi già nelle prossime ore mentre si avvicina l’inizio del campionato.

La Roma si muove per chiudere l’affare Soulé e pensa all’ucraino Dovbyk che apre al trasferimento in giallorosso. Molto attiva anche la Juventus che lavora al colpo Todibo dopo aver definito la cessione di Huijsen al Bournemouth. A proposito di difensori, il Milan cerca l’accelerata decisiva per Pavlovic del Salisburgo.

