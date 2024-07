Soulé alla Roma, ore decisive: gli aggiornamenti di CM.IT

Per Matias Soulé alla Roma sono ore importanti con una trattativa sempre più calda con la Juventus: tutti gli aggiornamenti

Ore decisive per Matias Soulé alla Roma. Da settimane vi raccontiamo della trattativa tra i giallorossi e la Juventus per il 21enne talento argentino.

Il calciatore, rientrato in bianconero dopo il prestito al Frosinone, vuole la Roma: già nell’intervista realizzata da Calciomercato.it lo scorso maggio parlò dei contatti con Dybala e Paredes e della possibilità di raggiungerli nella Capitale. Una possibilità che ora è diventata desiderio con il calciatore che vuole giocare nella Roma ed essere allenato da De Rossi con il quale ci sono stati ulteriori contatti.

I giallorossi con Soulé hanno un’intesa per un contratto intorno ai 1,8-2 milioni di euro a salire e nelle ultime ore dalla Capitale potrebbero alzare la parte dei bonus proposti nell’ultima offerta alla Juventus. Come raccontato dalla nostra redazione, la Roma non ha intenzione di modificare verso l’alto la parte fissa (25 milioni), ma può rivedere i bonus avvicinandosi a quella soglia (30 milioni) che potrebbe rappresentare la cifra a cui chiudere l’affare.

Calciomercato Roma, le ultimissime su Soulé

È sempre più nel vivo quindi per la trattativa tra Roma e Juventus per Matias Soulé, con il 21enne che continua ad interessare anche in Premier League.

C’è il West Ham su di lui, così come il Leicester che è arrivato ad offrire 25 milioni più 5 di bonus. Il calciatore però ha scelto la Roma ed è in giallorosso che vuole giocare la prossima stagione. Ore caldissime allora per il futuro di Soulé.