Juventus, Soulé tra la Premier e la Roma: la situazione | CM.IT

Matias Soulé della Juventus è al centro di diverse voci di mercato: oltre alla Premier League, c’è anche la Roma

Il calciomercato non dorme mai, neanche in questo sabato che molti staranno trascorrendo in relax, in spiaggia o in montagna. E sono tante le voci che circolano in queste ore riguardanti un giocatore in particolare: Matias Soulé.

Dopo un’ottima stagione al Frosinone, almeno a livello personale vista la retrocessione dei ciociari in Serie B, condita da ben undici gol e tre assist, il 21enne fantasista mancino è tornato alla Juventus mettendosi a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta in questi primi giorni di ritiro alla Continassa. Sudore e fatica non mancano, ma, come detto, anche il mercato impazza e il prodotto del vivaio del Velez Sarsfield stuzzica parecchio. Basti pensare che già nella sessione del gennaio scorso, Soulé è finito nel mirino di diversi club, con quelli arabi disposti a fare follie pur di averlo nel proprio campionato. Adesso, sono altre le società che vorrebbero accaparrarsi le sue prestazioni.

È noto da tempo l’interesse del Leicester, club neopromosso in Premier League sotto la guida di Enzo Maresca, passato al Chelsea nei mesi scorsi. Mentre è degli ultimi giorni l’accostamento alla Roma che, dopo gli approcci per Federico Chiesa, continua a guardare in casa Juventus per rinforzare l’attacco. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche il West Ham si è interessato al calciatore, anche se allo stato attuale appare un po’ più indietro rispetto alle altre. In ogni caso, la situazione allo stato attuale è quella di vigile attesa: la Juve vorrebbe ricavare dalla vendita di Soulé una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Juve, Soulé al centro del mercato: la situazione

In ogni caso, a prescindere da tutto, De Rossi stravede per questo calciatore, stima corrisposta, e farebbe carte false per averlo in rosa. La sensazione è che, se la Roma dovesse irrompere concretamente, spazzerebbe via la concorrenza in un battibaleno. Dal canto suo, Soulé è tranquillo ed attende: nel caso dovesse arrivare l’offerta giusta, lascerebbe la Juventus. Ma questa dovrà essere accompagnata da un progetto che gli consenta di giocare e di cercare di vincere trofei. Quello che sarà il miglior proponimento, sportivamente parlando, avrà la meglio. Sono giorni d’attesa, nel frattempo Soulé continua a lavorare con grande professionalità. Vi terremo aggiornati.