Settimana di incontri per Chiesa: la situazione tra Juventus, Roma e Napoli | CM.IT

Il mercato della Juventus si intreccia con quello della Roma e del Napoli per Chiesa. Le ultime novità sul futuro dell’attaccante della Nazionale

Federico Chiesa è uno dei nomi più chiacchierati in assoluto di questa sessione estiva di mercato. Nonostante il cambio di allenatore da Allegri a Thiago Motta, la Juventus ha in mente di programmare un futuro senza il suo numero 7. Persino i bookmaker quotano più bassa la sua cessione rispetto ad un’altra stagione in bianconero.

Secondo le informazioni di Calciomercato.it, questa è una settimana molto importante per la carriera dell’esterno offensivo della Nazionale azzurra. Sono infatti in programma diversi contatti e incontri per definire il suo futuro. Come anticipato dalla nostra redazione, Chiesa non ha fretta e sta prendendo tempo prima di decidere: la Roma resta in cima ai pensieri dell’attaccante della Juve, ma il club giallorosso è disposto ad acquistarlo soltanto a condizioni favorevoli, non certo ad una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Nel frattempo alcuni intermediari ragionano anche sulla possibilità di un suo passaggio al Napoli: è soprattutto il nuovo allenatore Antonio Conte a spingere per il suo approdo all’ombra del Vesuvio, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna appare meno convinto da questa operazione. Di certo il passare del tempo aiuta le pretendenti a strappare un prezzo più vantaggioso per il cartellino di Chiesa.