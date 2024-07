Juve, addio Chiesa: i bianconeri hanno fretta, il giocatore no | CM.IT

Addio Chiesa alla Juventus: la società bianconera ha fretta di chiudere la cessione, il giocatore no. Gli ultimi aggiornamenti di CM.IT

La vicenda Chiesa non è di immediata risoluzione. Da diverso tempo, parliamo di un interesse della Roma (unica squadra italiana a volere con forza lo juventino) innescato dal desiderio di De Rossi di lavorare con il giocatore, ma anche del fascino del numero 7 per i colori giallorossi.

Perché se De Rossi pensa di poter rilanciare l’ex Viola, da parte sua anche l’attaccante considera la Roma una destinazione importante per poter esprimere le proprie qualità. Ci sono stati almeno tre incontri con l’agente di Chiesa Fali Ramadani in cui le parti hanno buttato giù i numeri dell’affare: ovvero 30 milioni per il cartellino e 6 milioni a stagione per l’ingaggio del giocatore. I giallorossi ritengono ancora alta la valutazione fatta dalla Juventus e, grazie alla mediazione dell’entourage, sperano di strappare una cifra più conveniente sui 20 milioni.

Calciomercato, la Juve ha fretta su Chiesa: la posizione del calciatore

È chiaro che Chiesa vorrebbe giocare la Champions League (il Bayern di fatto è una delle squadre che lo ha sempre stuzzicato), ma anche recentemente ha ribadito la sua disponibilità ai dirigenti giallorossi.

Allo stesso tempo, non ha fretta di sottoscrivere un nuovo contratto contrariamente alla Juve che vuole risolvere in tempi rapidi la situazione. Questo perché lo considera fuori dai piani ed ha bisogno di cash per l’assalto finale a Koopmeiners.