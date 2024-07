Chiesa, in Italia solo la Roma: contatti continui fra le parti | CM.IT

Terminato l’Europeo, è il momento delle decisioni per Federico Chiesa. La Roma e Daniele De Rossi sono in pressing: tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Chiesa-Roma, il corteggiamento va avanti. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il club della Capitale continua a lavorare sul grande colpo di mercato. L’unica pista italiana è quella giallorossa: il Napoli di Conte infatti, nonostante rumors ed indiscrezioni, non è sull’attaccante della Juve e non c’è mai stato.

L’unica società italiana realmente interessata al Nazionale azzurro era e resta la Roma. I contatti tra l’agente del giocatore e la dirigenza giallorossa sono continui e la volontà delle parti (Juventus compresa) è quella di trovare presto una soluzione. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane, il procuratore di Chiesa Fali Ramadani ha già incontrato la Roma: c’è il gradimento reciproco e a spingere per l’arrivo del classe 1997 è soprattutto Daniele De Rossi.

La Roma e De Rossi vogliono Chiesa e viceversa: i contatti con il tecnico, che stima molto l’attaccante, vanno avanti da diverso tempo. I giallorossi sono intenzionati a mettere a segno il grande colpo anche se senza forzare particolarmente i tempi e procedendo per gradi. La dirigenza è disposta anche ad uno sforzo per accontentare le richieste di ingaggio del calciatore, da circa 6 milioni di euro netti l’anno. Il rinnovo con la Juventus, invece, è sempre più lontano.

Calciomercato Juve, contatti continui Chiesa-Roma: le ultime

Come detto, in Italia non ci sono concorrenti per la Roma, che è l’unica squadra realmente interessata al giocatore. L’unico ostacolo è rappresentato dalle big estere, dalla Premier League ed in particolare da Manchester United e Bayern Monaco. Tuttavia, al momento non c’è nulla di concreto e l’unico club che si sta muovendo con decisione è la Roma.

La pista di mercato parte da lontano e sta di giorno in giorno prendendo sempre maggiore consistenza. I contatti sono continui, il gradimenti è reciproco e c’è l’apertura della Juve alla cessione del giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto, fissata per giugno 2025. Le cifre si aggirano intorno ai 20-25 milioni di euro.