Juve, Chiesa non ha fretta di rinnovare: Roma è alla finestra | CM.IT

Chiesa si prende del tempo per ragionare sul rinnovo di contratto con la Juventus: prima vuole conoscere i piani di Thiago Motta, Roma e Milan alla finestra

Federico Chiesa non ha fretta di firmare per il rinnovo di contratto con la Juventus. Come ha annunciato lui stesso in conferenza, dopo la finale di Coppa Italia vinta, al termine della stagione avverrà l’incontro con Cristiano Giuntoli in cui entrambe le parti esporranno i propri piani e i propri obiettivi per il futuro.

Il figlio d’arte vuole prima capire i progetti e piani di Thiago Motta, che si appresta a diventare ufficialmente il nuovo allenatore bianconero. È molto stuzzicato dall’idea Roma e, da tempo, consapevole anche dell’interesse del Milan. Come abbiamo sempre raccontato, infatti, il tema prolungamento con i bianconeri non era urgente per il numero 7, in scadenza nel 2025 e storico obiettivo dei giallorossi e del Milan. L’addio di Allegri, con cui l’azzurro non ha mai avuto un feeling tattico, potrebbe non bastare quindi ad avvicinare le parti: Chiesa adesso non vuole correre e prima di approfondire qualsiasi proposta, intende capire i margini di manovra di Roma e Milan, come vi abbiamo raccontato anche in diretta nel corso del programma Ti Amo Calciomercato su TvPlay.