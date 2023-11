Juve, rinnovo Chiesa: c’è ancora distanza, cosa sta succedendo | ESCLUSIVO

Tiene banco il futuro di Federico Chiesa alla Juventus. Il contratto scade a giugno 2025 e serve il tempo giusto per programmare bene il futuro

La Juventus lo sa bene e per questo fa arrivare messaggi in cui è contenuta la volontà di blindare il giocatore. L’incontro del 26 ottobre, raccontato da Calciomercato.it, è stato sicuramente importante ma ci sono ancora alcuni aspetti da discutere: Chiesa e il suo entourage (ripartito subito dopo il vertice con la dirigenza bianconera) vorrebbero veder l’ingaggio, attualmente fissato a 5 milioni l’anno, incrementato fino a 7 milioni a stagione.

La Juve, da parte sua, sarebbe disposta ad avvicinarsi ai 6 con bonus. L’incontro tra le parti ha comunque certificato la volontà della Juve di blindare il giocatore nella stagione della rinascita e nella stagione in cui Allegri, come dichiarato pubblicamente, da lui si aspetta almeno 16 gol a stagione.

Calciomercato Juventus, le ultime su Chiesa: dal rinnovo alle inglesi

Bisogna in ogni caso considerare che le sirene della Premier per Federico Chiesa non hanno mai smesso di suonare: Liverpool, Newcastle, Tottenham e United sono sulle tracce dalla scorsa estate non hanno mai smesso di seguire gli sviluppi della questione rinnovo tra lui e la Juventus.

Quando si muovono le inglesi bisogna sempre alzare le antenne perché il potenziale economico che sono in grado di mettere in campo può far gola a chiunque. Alla Juve non fanno cifre in questo momento, ma anche questo fa parte delle schermaglie di mercato a cui siamo abituati. Insomma, situazione da definire con un finale ancora da scrivere.