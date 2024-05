La diagnosi è tremenda, rottura del crociato: UFFICIALE, addio agli Europei

La diagnosi è purtroppo quella più temuta: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e addio agli Europei

La diagnosi non lascia scampo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Purtroppo i timori subito dopo l’infortunio sono stati confermati dai risultati della risonanza magnetica: altra batosta per Lucas Hernandez, difensore del Psg che si è fatto male durante la semifinale di Champions contro il Borussia in occasione dell’azione del gol di Fullkrug.

Già subito dopo l’infortunio il timore era quello che potesse trattarsi di un grave problema al ginocchio e gli accertamenti che il difensore ex Bayern Monaco ha svolto questa mattina hanno confermato tutto.

Il Paris Saint-Germain ha appena comunicato, infatti, che Lucas Hernandez dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e starà quindi fuori per diversi mesi.

Psg, ginocchio ko per Hernandez: niente Euro2024

Una brutta tegola per il calciatore che già in passato aveva subito un infortunio simile, ma all’altra gamba. Nella partita d’esordio del Mondiale 2022, infatti, il fratello di Theo Hernandez si procurò la rottura del crociato del ginocchio destro.

Ora un altro stop che lo terrà fuori per almeno sei mesi: questo significa che il 28enne non potrà prendere parte ad Euro2024 e ritornerà soltanto dopo l’inizio della prossima stagione. Non una buona notizia per il Psg, che deve provare a ribaltare lo 0-1 dell’andata per approdare in finale di Champions, né per la Francia che dovrà rinunciare a Hernandez per la rassegna continentale.