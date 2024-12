PAGELLE E TABELLINO ROMA-BRAGA 3-0: Saud è un’apparizione. Dovbyk perde l’occasione

Voti e giudizi del match valido per la sesta giornata della prima fase di Europa League: il terzino arabo mattatore assoluto insieme al capitano Pellegrini

ROMA

Svilar 6

Mancini 6,5

Hummels 7. Dal 73′ Hermoso 6

Ndicka 6,5

TOP Saud 7,5: è nata una stella? Non lo sappiamo, ma intanto questa sera abbiamo visto qualcosa di storico. È stata la sua notte, come un’apparizione, una stella cometa che ha illuminato l’Olimpico con sgasate e giocate decisive. Un gol, ma potevano essere due con un po’ più di agonismo ed egoismo. Un’espulsione procurata. Tutti ai suoi piedi.

Koné 7

Pisilli 6,5. Dall’85’ Le Fée sv

Zalewski 6,5

Soulé 6. Dal 73′ El Shaarawy

Pellegrini 7. Dal 73′ Saelemekers 6

Dybala 6,5. FLOP Dal 46′ Dovbyk 5,5: non entra benissimo. Dà una bella palla per Soulé che cestina, poi in generale è un po’ lezioso, poco concreto, non si muove come dovrebbe, pur entrando in una partita ben indirizzata già all’intervallo. Era un’occasione grossa per lui, la perde.

Allenatore: Ranieri 7

BRAGA

Matheus 5

Ferreira 4,5

Bambu 5. Dal 46′ Marin 5

Oliveira 4,5

Gharbi 4. Dal 70′ Hornicek 5,5

Moutinho 4,5. Dal 56′ Zalazar 5

Gorby 4,5

Gabri Martinez 5,5

El Ouazzani 4,5. Dal 73′ Fernandez 5,5

R. Horta 4. Dal 56′ A. Horta 5,5

Allenatore: Carvalhal 4,5

Arbitro: Siebert (Germania) 6

Il tabellino di Roma-Braga 3-0

Marcatori: 10′ Pellegrini (R), 47′ Saud (R), 91′ Hermoso (R)

Ammoniti: Roger (B), Horta (B), Hummels (R)

Espulsi: Matheus (B)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (73′ Hermoso), Ndicka; Saud, Koné, Pisilli (85′ Le Fée), Zalewski; Soulé (73′ El Shaarawy), Pellegrini (73′ Saelemekers); Dybala (46′ Dovbyk).

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Saelemakers, Celik, Sangaré, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Shomurodov, El Sharaawy, Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Ferreira, Bambu (46′ Marin), Oliveira; Gharbi (70′ Hornicek), Moutinho (56′ Zalazar), Gorby; Gabri Martinez, El Ouazzani (73′ Fernandez), R. Horta (56′ A. Horta).

A disposizione: Hornicek, Thiago Sa, Victor Gomez, Arrey-Mbi, Niakaté, Marin, Horta, Ribeiro, Guitane, Carvalho, Vasconcelo, Marques, Roger, Fernandes, Bruma.

Allenatore: Carvalhal.

Arbitro: Siebert (Germania). Assistenti: Seidel-Foltyn. IV Uomo: Schlager. Var: Storks. Avar: Dankert.

Note, spettatori: 59.085