DIRETTA Europa League, Ajax-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la tre giorni dedicata alle coppe europee per le squadre italiane con la Lazio impegnata in Europa League contro l’Ajax

Prima di rituffarci nel campionato di Serie A per la sedicesima giornata, è tempo di chiudere la tre giorni di coppe europee per le squadre nostrane: l’ultimo impegno del giovedì vede la Lazio fare visita all’Ajax.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’italiano Francesco Farioli, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita in Eredivisie sul campo dell’AZ Alkmaar: la vetta della classifica, occupata dal PSV Eindhoven, è adesso lontana ben nove lunghezze. In Europa League, nella quinta giornata del nuovo format, altro zero in classifica visto il 2-0 contro la Real Sociedad lontano dalle mura amiche. Ma l’obiettivo è raggiungere gli avversari di giornata, distanti tre punti. Di contro, i biancocelesti dell’allenatore Marco Baroni vivono un periodo decisamente positivo, dopo la doppia vittoria ottenuta sul Napoli di Antonio Conte negli ottavi di finale di Coppa Italia e in campionato. Quattro vittorie e un pareggio, contro il Ludogorets nell’ultima partita disputata, per i capitolini, tredici punti in cascina e mezzo piede negli ottavi di finale di questa competizione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Johan Cruijff Arena’ di Amsterdam.

FORMAZIONI UFFICIALI AJAX-LAZIO

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Godts. All.: Farioli

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. . All. Baroni

CLASSIFICA: