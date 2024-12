DIRETTA Conference League, Fiorentina-Lask 1-0: Segna Sottil LIVE

La squadra viola non vuole fermarsi e va a caccia di tre punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale

Reduce dalla vittoria di misura contro il Cagliari, la Fiorentina torna a calcare il palcoscenico europeo nella quinta giornata della Conference League. Inarrestabile in campionato, la squadra viola ha conosciuto le uniche battute d’arresto degli ultimi due mesi proprio nelle coppe, perdendo contro l’Apoel e venendo eliminata ai rigori dall’Empoli in Coppa Italia.

Match winner della di domenica scorsa contro i sardi, Danilo Cataldi salterà la sfida di questa sera per infortunio, mentre Cristiano Biraghi è stato escluso dalla lista dei convocati di Raffaele Palladino per scelta tecnica. Una decisione che non è andata giù all’agente del calciatore, che ha annunciato l’addio a gennaio del mancino ex Inter, ma anche dell’altro suo assistito, Fabiano Parisi.

Un caso che, tuttavia, non dovrebbe complicare troppo i piani della squadra toscana. In piena emergenza infortuni, il Lask è reduce da tre sconfitte consecutive e ha conquistato appena due punti in classifica in Conference. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Artemio Franchi in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Lask

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikone, Kouamé, Sottil; Kean. All. Palladino

LASK (4-3-3): Jungwirth, Nogarde, Talovierov, Smolčic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker. All.: Schopp.

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE: Chelsea* 15, Legia Varsavia 12; Jagiellonia, Rapid Vienna, Vitoria Guimaraes, Djurgarden* 10; Fiorentina, Olimpia Lubiana, Lugano, Heidenheim 9; Shamrock Rovers 8; Cercle Brugge, Apoel Nicosia, Vikingur*, Borac Banja Luka 7; Pafos, Hearts, Gent 6; Copenaghen 5; Celje, Backa Topola, Betis, Astana*, Panathinaikos, San Gallo, Noah 4; Molde, Omonia Nicosia, The New Saints, Mlada Boleslav, HJK Helsinki 3; Lask, Basaksehir 2; Petrocub 1; Dinamo Minsk, Larne 0

*una partita in più