Doppia cessione bloccata per il Fair Play Finanziario: club a rischio penalizzazione

Doppia cessione irregolare, scatta l’allarme in merito al Fair Play Finanziario: indagini in corso, rischio di penalizzazione in classifica

E’ un tema diventato di grande importanza, quello del Fair Play Finanziario, nel calcio di oggi. L’equilibrio economico dei conti è un requisito fondamentale e, se non rispettato, può portare a conseguenza gravi per i club.

Argomento molto dibattuto in Italia, naturalmente, dove il rispetto dei paletti complica spesso la vita delle società sul mercato. Ma anche altrove, ci sono non poche difficoltà per rientrare all’interno dei parametri stabiliti. Di recente, sono finiti nel mirino a più riprese i club della Premier League, con Everton e Nottingham Forrest che in questa stagione hanno ricevuto importanti penalizzazioni in classifica. A rischiare grosso, adesso, sarebbe un top club.

Chelsea, doppia vendita per ridurre il passivo: ma la Premier League blocca tutto

Situazione molto delicata per il Chelsea, che dall’avvento di Todd Boehly alla presidenza, nel 2022, ha speso moltissimo sul mercato, senza ottenere però risultati apprezzabili. Arrivando a maturare un pesante passivo da cui cercare di rientrare. In una maniera che però non è stata ritenuta consona.

Per ridurre il rosso della stagione 2022/2023 da 166,4 milioni di sterline a 89,9 milioni, la società londinese ha ceduto due hotel di sua proprietà, con società beneficiaria la Blueco 22 Properties Ltd, sussidiaria della Blueco 22 Ltd, cioè la holding con cui Boehly con i soci controlla i ‘Blues’. Una operazione che come riportato dal ‘Times’ per ora non è stata approvata dalla commissione indipendente della Premier League. L’affare, per un valore complessivo di 76,5 milioni di sterline, permetterebbe al Chelsea di rientrare nel passivo triennale consentito da 105 milioni di sterline all’interno della propria lega, ma potrebbe non superare il requisito fondamentale del “giusto valore di mercato”. In caso di bocciatura definitiva dell’operazione, il Chelsea potrebbe così, nel caso in cui concludesse il mercato estivo con un ulteriore pesante passivo, andare incontro al rischio di penalizzazione per il prossimo campionato.