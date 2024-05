È sempre Inter-Juve, Gatti provoca e Materazzi risponde: scintille social

Federico Gatti e Marco Materazzi danno vita a un vero e proprio derby d’Italia a distanza, decisamente al vetriolo

Nerazzurro e bianconero, due colori che da decenni ci regalano grandi sfide. Il derby d’Italia tra Inter e Juve è forse la rivalità più accesa del calcio italiano, di sicuro tra squadra non della stessa città. Ieri la Vecchia Signora ha affrontato questi colori, che però si identificavano stavolta con l’Atalanta di Gasperini. Ma la partita tra Inter e Juve è in campo sì, ma forse soprattutto fuori.

Ad esempio ad accenderla ieri sera è stata Federico Gatti, che nei festeggiamenti sotto la curva ha ricevuto e mostrato una sciarpa con scritto ‘Inter ti odio’ e sotto la frase ‘Un anno da campioni non cancella una vita da…’ con l’ultima parola interrotta nella foto ma di facile intuizione. Un’immagine che ha ovviamente fatto subito il giro del web e che è arrivata all’ambiente interista. E la reazione non si è fatta attendere, anche se non ufficiale da parte della società.

Materazzi risponde a Gatti: il post al vetriolo sui social

A prendere le difese nerazzurre è stato Marco Materazzi, verrebbe da dire il solito Marco Materazzi. L’ex difensore su Instagram ha condiviso la foto di Gatti aggiungendo il suo personale commento: “Meglio un anno da campioni/leoni (ha riportato entrambe le emoji, ndr) che cento da gatti’.

Dove al posto della parola ‘gatti’ anche in questo caso ‘Matrix’ ha inserito l’emoji corrispondente. Non solo, perché Materazzi ha poi aggiunto anche un’animazione con il gatto Silvestro che rincorre la Champions League in maniera affannosa senza riuscire ad afferrarla. Un chiaro riferimento alle ultime finali perse dalla Juve e, di nuovo, al nome di Gatti. In sottofondo, ovviamente, la canzone ‘44 gatti’ a completare.