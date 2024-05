Assist di Xavi all’Inter: addio Vitor Roque, c’è l’annuncio

Il tecnico spagnolo in conferenza stampa ha rivelato la sua volontà sull’attaccante brasiliano

Quello legato a Vitor Roque è diventato un vero e proprio caso negli ultimi mesi. Nonostante l’investimento da circa 60 milioni di euro bonus compresi realizzato dal Barcellona per strapparlo dall‘Athletico Paranaense alla concorrenza, il classe 2005 non ha trovato grande spazio nei primi mesi trascorsi in Spagna. Il feeling con Xavi, infatti, non è praticamente mai sbocciato dal suo approdo in rosa.

Eppure, pur di averlo subito a disposizione, il Barcellona di Laporta aveva anticipato di qualche mese il suo arrivo in Catalogna, facendo di tutto per averlo già a gennaio. Una decisione che probabilmente non ha coinvolto in prima persona proprio l’allenatore spagnolo, come rivelato quest’oggi in conferenza stampa. A svelare il retroscena è stato lo stesso Xavi, il quale ha cercato di placare le polemiche che si sono generate intorno al centravanti brasiliano minimizzando il problema.

Questa la versione raccontata dal tecnico e le ultime sul futuro del ragazzo: “Inizialmente Vitor Roque non sarebbe dovuto venire a dicembre. Il piano prevedeva che rimanesse lì per continuare a crescere. Si è aperta la possibilità dopo gli infortuni di Gavi e Balde. Per la sua crescita, pensavamo fosse la cosa migliore. Ora c’è un dibattito che, secondo me, non ha alcun senso. E’ un giocatore in fase di formazione. Ci sono calciatori che gli sono davanti, così è come la vedo io. E’ sempre successo con il giovani talenti”.

Calciomercato Inter, ipotesi Vitor Roque in prestito dal Barcellona

La versione di Xavi non fa che rinforzare l’ipotesi di mercato che riguarda l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe accogliere il brasiliano il prossimo anno con la formula del prestito secco.

L’attaccante ha già espresso al club tramite i propri agenti di voler cambiare aria il prossimo anno, a causa del rapporto burrascoso con l’allenatore. Lo stesso Xavi, quest’oggi in conferenza non ha smentito una possibile cessione anticipata, confermando anzi che il suo arrivo a Barcellona è stato fin troppo precoce. Dichiarazioni che ovviamente lasciano grande spazio alla possibilità di un’esperienza in prestito di Vitor Roque con la maglia nerazzurra nel campionato italiano.