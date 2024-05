Juventus, finisce l’era Allegri: ecco il primo colpo del nuovo tecnico

La Juventus si appresta a salutare Allegri nonostante il trionfo in Coppa Italia: ecco il primo colpo con Thiago Motta in panchina

La Juventus chiude con un successo la stagione, dopo la vittoria in Coppa Italia nella finale di Roma contro l‘Atalanta di Gasperini.

Vlahovic regala molto probabilmente l’ultimo successo ad Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, con il mister livornese che carico di tensione è esploso contro l’arbitro Maresca nel recupero prima del giallo e del gesto contro il Dt Giuntoli a margine della premiazione. Il futuro del mister bianconero è segnato a meno di clamorosi colpi di scena e Allegri lo fa intendere anche nelle dichiarazioni post partita dopo aver alzato il trofeo. Freddezza e nervosismo nel rapporto con la dirigenza, che ha già individuato in Thiago Motta il sostituto del toscano alla guida della Juve a partire dalla prossima stagione. Non basteranno ad Allegri il successo in Coppa Italia e l’accesso in Champions League, i due obiettivi stagionali della società all’inizio per tornare al vertice e aprire un nuovo ciclo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli spinge per Calafiori con Thiago Motta

Nel futuro della Juventus non c’è spazio per Allegri, con Giuntoli in pressing per chiudere l’accordo con Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri.

Il Football Director bianconero guarda con particolare attenzione in casa Bologna e nel mirino non c’è soltanto l’allenatore italiano-brasiliano. Un obiettivo sensibile dell’ex uomo mercato del Napoli è sicuramente Riccardo Calafiori, una delle rivelazioni dei felsinei che hanno conquistato una storica qualificazione in Champions. La Juve ha già raggiunto una bozza d’intesa con il giocatore, mentre manca ancora l’accordo con il Bologna che lo valuta intorno ai 25 milioni di euro e con il 40% della rivendita che finirà nelle casse del Basilea. Giuntoli pensa così di mettere sul piatto qualche contropartita per abbassare la valutazione cash del difensore classe 2002: da Miretti a Iling-Junior, passando per Kean o Facundo Gonzalez.

Il posticipo di lunedì proprio contro il Bologna potrebbe essere l’occasione giusta per approfondire ulteriormente i discorsi con la dirigenza degli emiliani, con Calafiori che potrebbe essere così il primo colpo della nuova era targata Thiago Motta e post Allegri.