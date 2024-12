Crisi Juventus, Thiago Motta si tira fuori: “Mai parlato di scudetto”

Tutta la delusione dell’allenatore bianconero dopo l’ennesimo pareggio in campionato contro il Venezia

Juventus in crisi, ancora un pareggio in campionato dopo la splendida vittoria in Champions League contro il Manchester City.

Nuovo passo indietro dei bianconeri, che non vanno oltre il 2-2 all’Allianz Stadium contro il fanalino di coda Venezia e salvati al 95′ dal rigore di Vlahovic. La Juve soffre di pareggite (10 su 16 gare) e non sa più vincere in Serie A, dove il successo pieno manca da quattro partite. Thiago Motta, in tribuna questa sera per squalifica, si presenta comunque davanti aio microfoni scuro in volto per l’ennesimo passo falso in campionato: “Non possiamo essere contenti del nostro momento in campionato, il Venezia ha fatto la sua partita ma con tutto il rispetto serviva un’altra prestazione e un risultato diverso”, esordisce l’allenatore italo-brasiliano in conferenza stampa alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

🗣️ #JuveVenezia – #ThiagoMotta alla domanda di @calciomercatoit: “Non possiamo essere contenti del momento in campionato, con tutto il rispetto per il Venezia serviva un altro risultato. Juve fuori dalla lotta scudetto? Mai parlato di scudetto, adesso dobbiamo restare uniti” pic.twitter.com/ldBknQmGYo — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 14, 2024

Motta prosegue sempre rispondendo a Calciomercato.it: “Juventus fuori dalla lotta scudetto? Mai parlato di scudetto, adesso dobbiamo restare uniti e lavorare tutti insieme per cambiare le cose già dalla prossima partita. Tre giorni fa tutto andava a meraviglia, stasera invece la storia è diversa: serve più equilibrio”.

Juventus-Venezia, Thiago Motta sul caso Vlahovic: “Ci vuole sempre rispetto”

A deludere ancora una volta è Koopmeiners, stavolta sostituito a metà ripresa da Thiago Motta: “La responsabilità è mia, devo essere io a metterlo nelle condizioni di rendere al meglio ed esprimere il suo livello. È un grande giocatore e per noi è fondamentale”.

La Juve ha un problema contro le cosiddette piccole: “Questa è stata una partita diversa rispetto a quella con il Manchester City, anche stasera abbiamo dimostrato che non siamo capaci di battere questo tipo di squadre. Abbiamo delle difficoltà quando incontriamo degli avversari che si chiudono e lasciano pochi spazi”.

Notte infuocata allo Stadium nonostante la temperatura polare, con Vlahovic che al termine del match ha polemizzato e litigato con gli ultrà in curva: “Vlahovic era ancora a caldo, è il primo che vuole vincere e cambiare le cose. I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni, ma come in ogni aspetto della vita ci vuole sempre rispetto. Non è stata una bella cosa per il giocatore”.