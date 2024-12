Juventus contestata, alta tensione allo Stadium: Vlahovic litiga con i tifosi

Ancora una frenata per la Juve in campionato: il pubblico contesta la squadra di Thiago Motta e scoppia la rabbia del centravanti serbo

È crisi per la Juventus in campionato dopo l’ennesimo pareggio stagionale (il decimo in 15 partite) contro il fanalino di coda Venezia, ripreso solo al 95′ dal rigore trasformato da Dusan Vlahovic.

Il 2-2 finale del serbo però non basta, scatenando la contestazione del pubblico bianconero che ha fischiato la squadra di Thiago Motta (stasera in tribuna per squalifica) al termine del match dell’Allianz Stadium. Tra i più nervosi proprio Vlahovic, che non ha gradito la reazione dei tifosi e i fischi ai giocatori bianconeri. Il centravanti serbo ha litigato pesantemente con alcuni ultrà sotto la Curva Sud, che qualche istante dopo all’uscita dal terreno di gioco lo hanno apostrofato in malo modo e sotto il coro: “Vlahovic uomo di m…”.

🏟️ #JuveVenezia – #Juventus fischiata a fine partita sotto la curva dell’Allianz Stadium dopo l’ennesimo pareggio stagionale in campionato 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 14, 2024

Juventus-Venezia, Allianz Stadium infuocato: la rabbia dei tifosi contro Vlahovic

Alta tensione allo ‘Stadium’ e Vlahovic nell’occhio della tormenta, con la Juventus bloccata nuovamente sul pareggio e che perde ulteriore contatto da Atalanta e Napoli al vertice della classifica.

Il numero 9 si arrabbia e non ci sta, scatenando la reazione dei tifosi che avevano iniziato a contestare Danilo e compagni già sull’1-1 al grido: “Fuori i c…”. Dopo la notte magica in Champions contro il Manchester City la ‘Vecchia Signora’ torna subito sulla terra: pareggite acuta per Motta e Juve fuori in crisi di risultati in campionato.