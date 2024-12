PAGELLE e TABELLINO Juventus-Venezia 2-2: Gatti fa e disfa, fantasma Koopmeiners

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Ancora una frenata per i bianconeri salvati nel recupero dal rigore di Vlahovic

La Juventus di Thiago Motta non sa più vincere in campionato e rischia il primo ko stagionale in Serie A contro il fanalino di coda Venezia.

Vlahovic è freddo al 95′ nel salvare almeno l’imbattibilità dei bianconeri, senza però evitare la contestazione del pubblico e la polemica della curva con lo stesso bomber serbo. Ellertsson e Idzes fanno sognare i lagunari, nel recupero però il neo entrato Candela la combina grossa con il rigore del 2-2 finale. Fantasma Koopmeiners, Savona si addormenta sul pareggio del Venezia. La carica di Thuram non basta alla Juve, Gatti fa e disfa nelle due aree dello Stadium, mentre Oristanio brilla nello scacchiere ospite.

JUVENTUS

Di Gregorio 5,5

Savona 4,5 (80′ Fagioli SV)

Gatti 5,5

Kalulu 6

Danilo 5 (86′ Locatelli SV)

McKennie 5

Thuram 6,5

Weah 5 (65′ Conceicao 6,5)

Koopmeiners 4,5 (65′ Douglas Luiz 6)

Yildiz 5,5 (86′ Nico Gonzalez SV)

Vlahovic 6,5

Allenatore: Hugeux 4

TOP Juventus: Thuram 6,5 – Il più continuo della squadra bianconera e uno dei pochi a salvarsi insieme al contestato Vlahovic e a Conceicao. Decisivo sul vantaggio firmato da Gatti, cerca di trascinate i compagni ma non basta alla ‘Vecchia Signora’ per conquistare i tre punti.

FLOP Juventus: Savona 4,5 – Koopmeiners è un fantasma e viene sostituito da Thiago Motta (una rarità), mentre il giovane difensore bianconero si addormenta su Ellertsson rivitalizzando il Venezia. Passaggio a vuoto dopo l’impeccabile serata di Champions contro le stelle del City.

VENEZIA

Stankovic 6,5

Idzes 7

Svoboda 5,5 (32′ Altare 6,5)

Sverko 6,5

Zampano 6,5

Andersen 6,5 (74′ Candela 4,5)

Nicolussi Caviglia 6,5

Ellertsson 7 (80′ Crnigoj SV)

Busio 6,5

Oristanio 7 (80′ Gktkjaer SV)

Pohjanpalo 6 (74′ Yeboah 6)

Allenatore: Di Francesco 7

TOP Venezia: Oristanio 7 – Frizzante e sempre propositivo, propizia con una giocata d’alta scuola il pareggio di Ellertsson. Spina nel fianco, esce stremato con i crampi.

FLOP Venezia: Candela 4,5 – La combina grossa: la carambola e il tocco di mano da rigore nel recupero costa una vittoria storica ai lagunari.

Serie A, il tabellino di Juventus-Venezia

JUVENTUS-VENEZIA 2-2

19′ Gatti; 61′ Ellertsson (V); 83′ Idzes (V); 95′ rig. Vlahovic

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona (80′ Fagioli), Gatti, Kalulu, Danilo (86′ Locatelli); McKennie, Thuram; Weah (65′ Conceicao), Koopmeiners (65′ Douglas Luiz), Yildiz (86′ Nico Gonzalez); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Mbangula. Allenatore: Hugeux (Thiago Motta squalificato)

Venezia (3-4-1-2): Stankovic; Idzes, Svoboda (32′ Altare), Sverko; Zampano, Andersen (74′ Candela), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (Crnigoj); Busio, Oristanio (80′ Gytkjaer); Pohjanpalo (74′ Yeboah). A disposizione: Joronen, Bertinato, Grandi, Haps, Schingtienne, Carboni, Doumbia, Bjarkason. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Giua (sez. Olbia)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Zampano (V), Yeboah (V), Sverko (V), Vlahovic (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 38.425