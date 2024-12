Juventus, Danilo lancia l’allarme: “Non abbiamo ancora capito la nostra dimensione”

Oltre a Thiago Motta, davanti ai microfoni è intervenuto anche il capitano bianconero dopo l’ellesimo flop stagionale in campionato

La Juventus non sa più vincere e frena anche contro il Venezia ultimo in classifica, rischiando anche la sconfitta tra i fischi del pubblico dell’Allianz Stadium.

Anche Danilo, intervenuto in conferenza stampa dopo il tecnico Thiago Motta, è amareggiato per l’ennesimo risultato deludente dei bianconeri in campionato: “È inutile parlare di atteggiamento, siamo stati troppo statici con il pallone tra i piedi. Il calcio è così, si gioca ogni tre giorni e dobbiamo pensare adesso alla prossima partita. Ogni squadra ci rende la vita difficile, dobbiamo abituarci a questa situazione altrimenti rischiamo di farci ancora più male“, spiega il capitano della Juve.

Crisi di risultati e non solo per i bianconeri in campionato: “La dimensione della Juventus non si è ancora capita, possiamo ancora fare molti passi in avanti. Ci vuole tempo, ma non possiamo aspettare troppo. Ci siamo io e Perin che siamo tra quelli un po’ più anziani, per il resto abbiamo una squadra giovane: dobbiamo dimostrare in fretta il valore di questa squadra, però senza frenesia”.

Sul litigio a fine partita tra Vlahovic e i tifosi bianconeri: “Non ho ancora parlato con Dusan, non so esattamente cosa sia successo perché sono arrivato dopo sotto la curva. Il rispetto reciproco con la tifoseria c’è sempre stato, loro ci metteranno pressione perché sono abituati a vincere ed è giusto così. Per me è sempre un privilegio giocare all’Allianz Stadium, mentre altri ragazzi al primo impatto con questa realtà devono abituarsi a un certo tipo di ambiente”.

Danilo carica il connazionale Douglas Luiz: “È appena rientrato, ha avuto un po’ di problemi, ma adesso è tornato e ci darà una grande mano. È di un altro livello per letture e tecnica”.

Infine sul momento personale e la prima parte di stagione complicata: “L’inizio per tanti motivi non è stato dei migliori. Sono rientrato tardi dopo la Coppa America e mi è mancata un po’ di preparazione. Però mi sento coinvolto e mi metterò sempre a disposizione in primis dei miei compagni, oltre che dell’allenatore e della società”.