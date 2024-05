Calafiori, non solo Juventus: le ultime tra De Zerbi e il sogno Roma | ESCLUSIVO

Calafiori è tra gli obiettivi di mercato della Juventus a prescindere da Thiago Motta. Ma il difensore del Bologna piace anche a De Zerbi e sogna la Roma

L’Inter ha stravinto il campionato e conquistato lo scudetto della seconda stella con largo anticipo, sbaragliando la concorrenza. Ma la Serie A 2023-24 potrebbe essere ricordata anche per un’altra impresa, quella del Bologna.

Partita ad agosto per provare ad ottenere qualcosa in più di una salvezza tranquilla, la squadra di Thiago Motta si ritrova al quarto posto e a tre giornate dal termine potrebbe conquistare una storica qualificazione in Champions League. Un exploit che ha accesso i riflettori del mercato proprio sul tecnico italo-brasiliano, seguito dal Milan e – soprattutto – dalla Juventus, oltre che sui vari gioielli rossoblu. Tra i protagonisti principali figura di certo il nome di Riccardo Calafiori, eclettico difensore classe 2002 che può agire sia da centrale che da terzino sinistro in una difesa a 4 che da da ‘braccetto’ o esterno di una difesa a 5. Già nel giro della Nazionale italiana Under 21, ora la speranza è di rientrare nella lista di Spalletti per gli Europei in Germania, in quella che sarà comunque un’estate caldissima per l’ex Basilea.

De Zerbi pensa a Calafiori: il difensore del Bologna spera nella chiamata di De Rossi

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la Juve segue da tempo Calafiori e la trattativa tra i bianconeri (che vogliono farne l’eventuale erede di Bremer) e il giocatore è già a ben avviata.

C’è da trovare l’accordo con il Bologna che spara alto per il suo cartellino, sia perché il 40% della rivendita andrà al Basilea, sia perché le pretendenti non mancano. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, qualora il Bayern Monaco dovesse scegliere lui come prossimo allenatore, Roberto De Zerbi ha intenzione di chiedere uno tra Calafiori e Valentin Barco del Brighton come rinforzo sulla corsia sinistra. Dopo l’esperienza in Svizzera, il difensore capitolino preferirebbe restare in Serie A ed il suo sogno è quello di di ricevere una chiamata da De Rossi per tornare a vestire la maglia della Roma, club nel quale è cresciuto e per il quale fa il tifo.