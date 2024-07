Dimissioni immediate: lascia la Serie A prima del via

Arriva la notizia delle dimissioni che spiazza tutto il mondo della Serie A: addio a un protagonista del nostro campionato

Mancano 30 giorni esatti all’inizio del campionato di Serie A e l’attesa cresce sempre più per il via di una nuova stagione con equilibri da ridefinire. Un torneo nel quale non si sa ancora chi riuscirà a rivestire con maggior efficacia il ruolo di anti-Inter. Tutte le squadre si preparano nei ritiri e sul mercato cercano di rinforzarsi. Intanto, arriva però una notizia di dimissioni improvvise che cambia molti scenari.

A dire addio alla Serie A è Massimiliano Irrati. Nella scorsa stagione, aveva concluso con gli arbitraggi in campo per dedicarsi unicamente al ruolo di addetto al Var. In questi giorni, però, come confermato da ‘Sky Sport’ ha presentato le sue dimissioni all’Associazione Italiana Arbitri. E’ probabile che d’ora in avanti Irrati, nel prosieguo della sua carriera, venga investito del ruolo di istruttore della FIFA per gli arbitri al Var.