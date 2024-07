Bomber proposto a Inzaghi: è un vecchio pallino di Marotta

Colpo di scena per l’attacco dell’Inter: i nerazzurri possono chiudere il mercato con un colpaccio proposto a Marotta e Inzaghi

L’Inter ha già messo a posto diversi tasselli del suo mercato in entrata, anche se vorrebbe chiudere la sessione con qualcosa di più. C’è ancora tutto il tempo per mettere la ciliegina sulla torta, per i nerazzurri, magari in attacco. Come raccontato su Calciomercato.it, però, la cessione di Valentin Carboni non basterà per Gudmundsson, per il quale servirebbe una cifra ancora superiore.

Per l’Inter, però, potrebbe esserci un altro colpo in serbo per concludere il mercato alla grande, una operazione a sorpresa che spiazzerebbe tutti. Secondo gli spagnoli di ‘Fichajes.net’, infatti, ai nerazzurri sarebbe stato proposto Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è stato per lungo tempo, alla Juventus, nel radar di Marotta, senza che però si concretizzasse il ritorno in bianconero. Ora, potrebbe ritrovarlo in nerazzurro, regalando a Inzaghi un rinforzo di talento nella slot di seconda punta. Ci sono però delle incertezze legate al recupero fisico del giocatore, che è ancora bloccato dal grave infortunio al tendine d’Achille e non dovrebbe tornare in campo prima di dicembre. Sull’eventualità, l’Inter sta riflettendo con attenzione.