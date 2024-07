Svolta Valentin Carboni all’Inter: ma non basta per l’assalto a Gudmundsson | CM.IT

Si avvicina a grandi passi la cessione di Valentin Carboni: trovata la formula con con il Marsiglia per il trasferimento alla corte di De Zerbi del baby fantasista argentino

Scatto, probabilmente decisivo, da parte del Marsiglia per Valentin Carboni. I francesi non si fermano a Greenwood in attacco e hanno mosso dei passi importanti per il talento di proprietà dell’Inter.

La trattativa tra l’Olympique e il club campione d’Italia – come appreso da Calciomercato.it – è in fase avanzata e gli ultimi sviluppi portano verso il semaforo verde per lo sbarco alla corte di De Zerbi del talento argentino classe 2005. Le due società hanno trovato la formula per venire incontro alle rispettive esigenze: prestito oneroso con diritto di riscatto per un’operazione complessiva che andrà a sfiorare i 40 milioni di euro. I nerazzurri conserveranno comunque il controllo del giocatore e avranno perciò un controriscatto a cifre leggermente più alte. La volontà dell’Inter era chiara fin dai primi contatti delle scorse settimane: sacrificare Carboni per un’offerta ‘fuori mercato’ o bissare il prestito dell’ultima stagione al Monza inserendo stavolta una sorta di recompra mascherata.

Manca ancora qualche passo per la chiusura definitiva, ma i colloqui proseguono spediti e filtra sempre maggiore fiducia per la positiva conclusione della trattativa.

Carboni al Marsiglia avrà lo spazio che in questo momento a Milano non avrebbe avuto, permettendogli così di proseguire nel percorso di crescita. Decisivo il ruolo e il pressing di De Zerbi, con il giovane fantasista che era corteggiato sempre da Galliani per un possibile ritorno al Monza. L’Inter intasca un piccolo tesoretto, ma ancora non basta per dare l’assalto a Gudmundsson che rimane l’oggetto dei desideri di Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo. La dirigenza di Viale della Liberazione, prima di sferrare l’offensiva per l’islandese del Genoa, dovrà innanzitutto piazzare l’esubero Correa (corteggiato recentemente dalla Lazio) e trovare una sistemazione – comunque complicata – anche per Arnautovic.

Il ‘Tucu’ e l’ex Bologna, tra l’incasso dei cartellini e il risparmio sugli ingaggi, permetterebbero al duo Marotta-Ausilio di raggranellare circa 25 milioni e avvicinarsi così alla richiesta da 30-35 milioni di euro del Genoa per Gudmundsson, sul quale c’è la concorrenza della rivale Juventus e di alcuni club inglesi.