Milan, osservato speciale: il sostituto di Maignan è un predestinato

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più incerto. Il francese sembrerebbe tornato ai suoi livelli, ma questi potrebbe non bastare.

Stando alle ultime notizie, infatti, le parti non si sarebbero ancora date appuntamento per parlare del rinnovo del contratto del francese, con i club di Premier League che starebbero cominciando ad informarsi in vista della prossima estate.

Maignan non è più intoccabile, ed il fatto che il Milan avrebbe anche già messo gli occhi sul papabile sostituto lo conferma. Stiamo parlando di un profilo giovane e super talentoso, un predestinato, che la dirigenza rossonera osserverà con ancora più attenzione nel corso di questi quarti di finale di Champions League.

Il sostituto di Maignan è un predestinato

Nelle ultime uscite stagionali Mike Maignan sembrerebbe tornato ai suoi livelli, basti pensare alle incredibili parate contro Moise Kean in Milan-Fiorentina. Prestazioni del genere potrebbero convincere il Diavolo a riattivare i discorsi per il suo rinnovo, fermi da oramai qualche mese dopo un inizio di 2025 disastroso da parte dell’estremo difensore francese.

L’accordo di massima tra le parti già c’è, bisogna solo definire gli ultimi dettagli, ma è il Milan a dover muovere il primo passo, non di certo Mike Maignan. E dunque fino a quando non si registrerà una mossa del genere il futuro del capitano rossonero resta fortemente in bilico, con alcuni club di Premier League, Aston Villa e Chelsea su tutti, che si sarebbero già cominciati ad informare in vista della prossima estate.

Lo stesso avrebbe fatto il Milan, ma nel senso opposto. Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero starebbe già valutando i profili di alcuni portieri per la prossima che verrà. Non a caso nel corso di queste settimane sono stati fatti i nomi di Lucas Chevalier e Marco Carnesecchi, ma occhio che in questa lista potrebbe rientrarci preso anche quello di Jonas Urbig, giovane portiere classe 2003 del Bayern Monaco.

Milan: 8MLN per il sostituto di Maignan

Qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Mike Maignan il Milan potrebbe decidere di rinnovarsi fra i pali puntando sul giovane Jonas Urbig del Bayern Monaco. Prossima avversaria dell’Inter in Champions League, non è da escludere che alcuni osservatori del Diavolo saranno presenti al ritorno a San Siro per osservare più da vicino il classe 2003.

Il patria lo ritengono essere un predestinato, ed è forse per questo che il Milan ci starebbe seriamente pensando. Stando a dati Transfermarkt, il Bayern Monaco valuterebbe il cartellino di Urbig appena 8 milioni di euro, ma l’impressione è che questa cifra lieviterà in maniera importate in estate, anche perché stiamo parlando di colui il quale, con ogni probabilità, erediterà la maglia numero 1 di Manuel Neuer. E dunque non è neanche così difficile pensare che i bavaresi si opporranno ad una sua uscita, ma tutto dipenderà dalla volontà del ragazzo.