Da un Carboni all’altro: torna caldo l’asse Marotta-Galliani | CM.IT

Ritorna a squillare il telefono di Galliani, dall’altra parte della cornetta c’è l’amico Marotta: nuova idea dell’Inter per la difesa di Simone Inzaghi

L’Inter non ha rilanciato per Cabal, lasciando strada libera alla Juventus che si è mossa con più decisione per portare il difensore colombiano alla corte di Thiago Motta.

Nessun rancore o tirata d’orecchie di Marotta a Setti e al Verona come spiegato dallo stesso presidente scaligero, con il presidente nerazzurro e la dirigenza di Viale della Liberazione che adesso valutano altri profili per riempire il vuoto in difesa nella casella di vice Bastoni. Alla lista si è aggiunto è Renan di proprietà dello Zenit mentre restano sotto la lente d’ingrandimento Kiwior e Vasquez, anche se il presidente del Genoa Zangrillo ha blindato il messicano alla corte di Gilardino lasciando venerdì la sede della Lega Calcio. Lo svincolato e non più giovanissimo Hermoso piace a Inzaghi ma viene scartato da Oaktree (ingaggio e commissioni alte), il connazionale e più futuribile Gasiorowski è stato sondato invece nelle scorse settimane dagli uomini mercato nerazzurri.

Calciomercato Inter, l’ultima idea per la difesa porta in casa Monza: occhi su Andrea Carboni

La proprietà americana è stata chiara con il presidente Marotta e i dirigenti: prospetto giovane a costi contenuti e che in futuro possa assicurare una preziosa plusvalenza in caso di cessione.

L’Inter come sottolineato in precedenza sta vagliando varie piste dopo il passaggio di Cabal alla Juventus e guarda con attenzione anche al mercato italiano per consegnare un giocatore funzionale inoltre per il progetto tattico di Simone Inzaghi. L’ultima idea della dirigenza di Viale della Liberazione porta nella vicina Monza, con gli uomini mercato nerazzurri che valutano il profilo di Andrea Carboni come raccolto da Calciomercato.it. Il mancino ex Cagliari si è messo in evidenza la scorsa stagione in Brianza agli ordini di Palladino, giostrando sia da braccetto nella difesa a tre che sulla corsia esterna dopo il cambio di modulo dell’ex tecnico adesso alla Fiorentina. Il classe 2001 è uno dei perni della difesa del nuovo allenatore Nesta, ma la situazione potrebbe cambiare ovviamente in caso di affondo concreto dell’Inter. Per il momento siamo nel campo di un semplice apprezzamento per il giocatore, che ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro da parte del Monza.

Prezzo che scenderebbe con l’inserimento nell’affare di qualche contropartita come ad esempio il rinnovo del prestito dell’omonimo Valentin Carboni, visto che il Ceo biancorosso Galliani non perde le speranze per il ritorno del gioiello argentino specialmente in caso di partenza sulla trequarti di Colpani. I rapporti tra le sue società sono ottimi, considerando anche il trasferimento la scorsa stagione a Milano di Carlos Augusto.