Cabal alla Juve, Inter beffata: “Marotta non mi ha tirato le orecchie” | VIDEO CM.IT

La Juventus soffia Cabal all’Inter, che non ha rilanciato per il difensore colombiano del Verona: la ricostruzione del presidente degli scaligeri Setti

Ha fatto certamente discutere il passaggio di Juan Cabal alla Juventus, con l’offensiva di Giuntoli che ha anticipato le mosse dell’Inter sul difensore.

Il Derby d’Italia sul mercato tra le due grandi rivale ha visto prevalere i bianconeri, che hanno strappato il sì del Verona per 11 milioni di euro più 2 di bonus. Cabal nelle ultime settimane era un profilo cerchiato in rosso anche dalla dirigenza dell’Inter per il reparto difensivo e coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Buchanan. Niente da fare però per i nerazzurri campioni d’Italia, che non hanno rilanciato dopo il blitz operato da Giuntoli. A ricostruire la trattativa per il 23enne colombiano è Maurizio Setti, presidente del Verona, a margine dell’assemblea della Lega Serie A: “Sono soddisfatto dell’operazione Cabal, quando chiamano Juventus e Inter diventa difficile resistere. L’Inter non è mai stata in vantaggio, ci sono state evidentemente delle decisioni interne e delle scelte condivise”, sottolinea Setti.

Nessun rancore da parte dell’Inter e del presidente Marotta: “Non mi ha tirato le orecchie, anzi è stato carinissimo. Mi ha detto che ci sono delle cose che si possono fare e altre no. Ho un ottimo rapporto con Marotta e con tutti gli altri presidenti. Alla fine tutti siamo rimasti contenti: dovrebbe essere sempre così”, conclude Setti lasciando gli uffici della Lega a Milano.